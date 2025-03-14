На Курщині ЗСУ потрапили до оточення? У Генштабі дали відповідь

Сили оборони України здійснили перегрупування та відійшли на більш вигідні рубежі оборони

Нібито "оточення" бійців ЗСУ в Курській області є російським фейком. Українські військові ефективно відбивають ворожі спроби наступу. Тривають бої.

Про це інформують у Генеральному штабі Збройних сил України.

"Повідомлення про нібито "оточення" противником українських підрозділів в Курській області не відповідають дійсності та створюються росіянами заради політичних цілей і тиску на Україну та партнерів", – йдеться у публікації.

Зазначається, що ситуація за Курським напрямком не зазнала суттєвих змін впродовж доби. В операційній зоні угруповання військ "Курськ" продовжуються бойові дії.

"Підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони та виконують визначені їм завдання на території Курської області. Наші воїни відбивають наступальні дії противника та завдають йому ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї", – повідомляють у пресслужбі.

За даними Генштабу, від початку поточної доби на Курському напрямку сталося 13 бойових зіткнень. Водночас загроза оточення українських підрозділів відсутня.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що у передмістях Суджі та навколишніх районах операційної зони угруповання "Курськ" продовжуються запеклі бої та ведуться активні бойові дії. Противник залучає штурмові підрозділи десантників та спецназівців з метою прориву нашої оборони.