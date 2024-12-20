Тот самый "Орешник": по всей Украине объявляли воздушную тревогу (обновлено)

Накануне Путин пугал возможным ударом по Киеву

Уже второй раз за утро 20 декабря по всем областям Украины объявлена воздушная тревога. Как и перед этим, об опасности сообщили из-за возможной атаки баллистики.

"Угроза дальней баллистики из Капустина Яра. Угроза пуска "Орешника", — сообщают мониторинговые ресурсы. Зафиксирована активность армии РФ в Капустином Яру.

UPD. Угроза не подтвердилась. Вероятно, это была тренировка. Отбой воздушной тревоги.

В этом городе в России в северо-западной части Астраханской области расположен ракетный военный полигон. Именно отсюда в прошлый раз, 21 ноября, запускали "Орешник" по Днепру.

Где расположен полигон Капустин Яр

Как сообщают мониторинговые паблики, несколько минут назад было уведомление о возможном пуске "Орешника". Но информация требует проверки. Подлетное время в Украину составляет около 10 минут, поэтому за это время будет понятно, действительно ли был осуществлен пуск. За это время следует позаботиться о том, чтобы побыть в безопасных местах.

19 декабря во время прямой линии Путин пытался запугать украинцев ударом "Орешника". В частности, он предложил некую дуэль — Запад выбирает цель в Киеве, Россия запускает "Орешник", а ракету пытаются сбить всеми возможными средствами ПВО. Российский диктатор говорит, что это невозможно.

Ранее "Телеграф" также сообщал, чем действительно ударили по Днепру и какая разница между ракетами "Орешник", "Рубеж" и другими названиями.