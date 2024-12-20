Той самий "Орєшнік": по всій Україні оголошували повітряну тривогу (оновлено)

Напередодні Путін лякав можливим ударом по Києву

Вдруге за ранок 20 грудня по всіх областях України оголошено повітряну тривогу. Як і вранці, про небезпеку повідомили через можливу атаку балістикою.

"Загроза дальньої балістики з Капустиного Яру. Загроза пуску "Орєшніка", — повідомляють моніторингові ресурси. Зафіксовано активність армії РФ в Капустиному Яру.

UPD. Загроза не підтвердилась. Ймовірно, це було тренування. Відбій повітряної тривоги.

У цьому місті в Росії в північно-західній частині Астраханської області розташований ракетний військовий полігон. Саме звідси минулого разу, 21 листопада, запускали "Орєшнік" по Дніпру.

Де розташований полігон Капустин Яр

Як повідомляють моніторингові пабліки, кілька хвилин тому було повідомлення про можливий пуск "Орєшніка". Та інформація потребує перевірки. Підльотний час до України складає близько 10 хвилин, тож за цей час буде зрозуміло, чи дійсно було здійснено пуск. За цей час варто подбати про те, щоб побути у безпечних місцях.

19 грудня під час прямої лінії Путін намагався залякати українців ударом "Орєшніка". Зокрема, він запропонував таку собі дуель — Захід обирає ціль у Києві, Росія запускає "Орєшнік", а ракету пробують збити усіма можливими засобами ППО. Російський диктатор каже, що це неможливо.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, чим насправді вдарили по Дніпру та яка різниця між ракетами "Орєшнік", "Рубіж" та іншими назвами.