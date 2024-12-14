Россияне продвигаются в Харьковской области: что извесно - Deepstate
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Россияне расширяют плацдарм на западном берегу реки
Россияне смогли продвинуться в Харьковской области в районе Двуречной. Они перебрасывают новые войска через реку Оскол в районе захваченного населенного пункта Масютовка.
Об этом сообщает аналитический ресурс Deepstate в своем telegram-канале. По его информации, для Сил обороны ситуация осложняется тем, что нет человека, который бы наладил процесс ликвидации российского плацдарма.
"Все это время они (россияне, — ред) продолжают насыщать район пехотой, закрепляться и прилагают усилия, чтобы удержать занятую местность. Но на этом противник не останавливается и продолжает свое движение в поселок Двуречная, где постоянно продвигается и понемногу занимает населенный пункт", — говорится в сообщении.
Аналитики сообщают, что в некоторых бригадах существуют проблемы с боевой подготовкой, а те подразделения, которые приехали "тушить пожар", не могут справиться с этим своими силами.
Ресурс также предупреждает, что если на этот район не обратить внимание сейчас, то от него будут неприятные последствия в будущем.
Как сообщалось ранее, в Deepstate сообщали, что подразделения украинских войск возле Великой Новоселки могут оказаться в окружении. Противник имеет успех в этом районе и ведет наступление с двух направлений.