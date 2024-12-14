Росіяни просуваються на Харківщині: що відомо — Deepstate

Росіяни розширюють плацдарм на західному березі річки

Росіяни змогли просунутися на Харківщині в районі Дворічної. Вони перекидають нові війська через річку Оскіл у районі захопленого населеного пункту Масютівка.

Про це повідомляє аналітичний ресурс Deepstate у своєму telegram-каналі. За його інформацією, для Сил оборони ситуація ускладнюється тим, що немає людини, яка б налагодила процес ліквідації російського плацдарму.

"Весь цей час вони (росіяни, — ред.) продовжують насичувати район піхотою, закріплюватися і докладають зусиль, щоб утримати зайняту місцевість. Але на цьому противник не зупиняється і продовжує свій рух в селище Дворічна, де має постійно просування і потроху займає населений пункт", — йдеться у повідомленні.

Аналітики повідомляють, що в деяких бригадах існують проблеми з бойовою підготовкою, а ті підрозділи, які приїхали "гасити пожежу", не можуть упоратися з цим самотужки.

Ресурс також попереджає, якщо на цей район не звернути увагу зараз, то від нього будуть неприємні наслідки в майбутньому.

Як повідомлялося раніше, у Deepstate повідомляли, що підрозділи українських військ біля Великої Новосілки можуть опинитися в оточенні. Противник має успіх у цьому районі і веде наступ із двох напрямків.