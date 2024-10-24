Кремль хочет провести митинги-провокации в Украине: под угрозой крупные города

Разведка Украины предупредила об угрозе российских провокаций в крупных городах

Спецслужбы Российской Федерации готовят митинги-провокации в крупных городах Украины с целью дискредитации военно-политического руководства нашей страны.

Об этом сообщило в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины. По данным разведки, анонимные аккаунты в мессенджере Telegram ищут людей, согласных за деньги выйти на эти "митинги".

В ГУР отмечают, что российские спецслужбы будут просить участников этих акций снимать фото и видео с целью создать нужную "картинку". Цель — создать напряжение внутри Украины.

Акции собираются провести во всех областных центрах Украины. Особенно под угрозой такие города, как Киев, Одесса и Днепр. Военная разведка предупреждает граждан Украины от участия в этих акциях, которые несут угрозу национальной безопасности, территориальной целостности и независимости страны.

Спецслужбы России вербуют граждан Украины для проведения акций против Сил обороны Украины. Недавно в Киеве были задержаны два российских агента, которые должны были подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его в одном из многолюдных мест столицы.

Как сообщал "Телеграф", ранее СБУ разоблачила в Киеве агентурную сеть элитного подразделения российской ФСБ. В нее входило четыре человека, а координацией занимался бывший народный депутат от запрещенной Партии регионов, предатели планировали серию подрывов на путях "Укрзализныци" и ликвидацию украинского журналиста Дмитрия Гордона.