Кремль хоче провести мітинги-провокації в Україні: під загрозою великі міста

Розвідка України попередила про загрозу російських провокацій у великих містах

Спецслужби Російської Федерації готують мітинги-провокації у великих містах України для дискредитації військово-політичного керівництва нашої країни.

Про це повідомило у Facebook Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними розвідки, анонімні облікові записи в месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на ці "мітинги".

У ГУР зазначають, що російські спецслужби проситимуть учасників цих акцій знімати фото та відео з метою створити потрібну "картинку". Мета – створити напругу всередині України.

Акції мають намір провести у всіх обласних центрах України. Особливо під загрозою такі міста, як Київ, Одеса та Дніпро. Військова розвідка попереджає громадян України від участі у цих акціях, які несуть загрозу національній безпеці, територіальній цілісності та незалежності країни.

Спецслужби Росії вербують громадян України для проведення акцій проти Сил оборони України. Нещодавно в Києві було затримано двох російських агентів, які мали підготувати саморобний вибуховий пристрій і підірвати його в одному з багатолюдних місць столиці.

Як повідомляв "Телеграф", раніше СБУ викрила у Києві агентурну мережу елітного підрозділу російської ФСБ. До неї входило чотири особи, а координацією займався колишній народний депутат від забороненої Партії регіонів, зрадники планували серію підривів на коліях "Укрзалізниці" та ліквідацію українського журналіста Дмитра Гордона.