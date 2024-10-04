В Польше открылся рекрутинговый центр Украинского легиона: как подать заявку
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Добровольцев будут обучать специалисты НАТО
Украинский легион приступил к набору добровольцев, являющихся гражданами нашей страны, в польском Люблине. Подать заявку можно как очно в дипломатическом представительстве, так и в интернете.
Первый рекрутинговый центр открылся на базе консульства Украины в Люблине. Консультировать и оформлять документы будут более полутора десятков офицеров ВСУ, командированных из Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
"На базе центра работает военно-врачебная комиссия (ВЛК), в состав которой входят врачи и медицинский персонал со всем необходимым оборудованием для проведения обследований и выдачи выводов о пригодности к службе. После оформления подготовка добровольцев будет проходить на полигоне, развернутым польской стороной", — рассказал первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.
Он отметил, что Украина обеспечила форму и тыловое обеспечение, а польская сторона – вооружение и технику.
"Кандидатов, имеющих украинские паспорта, приглашают в рекрутинговый центр на собеседование с командиром, во время которого определяется должность, проверяются документы и выдается направление на медицинское освидетельствование", – пояснил Гаврилюк.
После успешного прохождения медкомиссии доброволец получает дату подписания контракта. Это обычно происходит через две недели после завершения всех проверок.
Также в оборонном ведомстве рассказали, что после подписания контракта, добровольцы проходят 35-дневное обучение на полигоне. Далее их, скорее всего, ждет повышение квалификации на базах НАТО, расположенных в Европе.
Как подать заявку в Украинский легион
Подать заявку на вступление в Украинский легион можно:
- В рекрутинговом центре при консульстве в Люблине, который работает ежедневно с 9.00 до 17.00 без перерывов.
- через официальный сайт по адресу: https://legion.army.gov.ua/
В электронную анкету необходимо внести следующие сведения: Ф.И.О., пол, дату рождения, место проживания, гражданскую профессию и контакты. Также кандидат должен ответить на вопрос, проходил ли он воинскую службу.
Стоит отметить, что за первые дни после открытия рекрутингового центра в Люблине поступило 138 заявок через сайт и еще 58 – через консульские учреждения.
Напомним, ранее "Телеграф" подробнее рассказал о создании Украинского легиона и спрогнозировал, куда новое подразделение может нанести свой первый удар.