В Польше открылся рекрутинговый центр Украинского легиона: как подать заявку

Добровольцев будут обучать специалисты НАТО

Украинский легион приступил к набору добровольцев, являющихся гражданами нашей страны, в польском Люблине. Подать заявку можно как очно в дипломатическом представительстве, так и в интернете.

Первый рекрутинговый центр открылся на базе консульства Украины в Люблине. Консультировать и оформлять документы будут более полутора десятков офицеров ВСУ, командированных из Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"На базе центра работает военно-врачебная комиссия (ВЛК), в состав которой входят врачи и медицинский персонал со всем необходимым оборудованием для проведения обследований и выдачи выводов о пригодности к службе. После оформления подготовка добровольцев будет проходить на полигоне, развернутым польской стороной", — рассказал первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

Он отметил, что Украина обеспечила форму и тыловое обеспечение, а польская сторона – вооружение и технику.

"Кандидатов, имеющих украинские паспорта, приглашают в рекрутинговый центр на собеседование с командиром, во время которого определяется должность, проверяются документы и выдается направление на медицинское освидетельствование", – пояснил Гаврилюк.

После успешного прохождения медкомиссии доброволец получает дату подписания контракта. Это обычно происходит через две недели после завершения всех проверок.

Также в оборонном ведомстве рассказали, что после подписания контракта, добровольцы проходят 35-дневное обучение на полигоне. Далее их, скорее всего, ждет повышение квалификации на базах НАТО, расположенных в Европе.

Как подать заявку в Украинский легион

Подать заявку на вступление в Украинский легион можно:

В рекрутинговом центре при консульстве в Люблине, который работает ежедневно с 9.00 до 17.00 без перерывов.

через официальный сайт по адресу: https://legion.army.gov.ua/

В электронную анкету необходимо внести следующие сведения: Ф.И.О., пол, дату рождения, место проживания, гражданскую профессию и контакты. Также кандидат должен ответить на вопрос, проходил ли он воинскую службу.

Скриншот электронной заявки с сайта Украинского легиона

Стоит отметить, что за первые дни после открытия рекрутингового центра в Люблине поступило 138 заявок через сайт и еще 58 – через консульские учреждения.

Напомним, ранее "Телеграф" подробнее рассказал о создании Украинского легиона и спрогнозировал, куда новое подразделение может нанести свой первый удар.