У Польщі відкрився рекрутинговий центр Українського легіону: як подати заявку

Добровольців навчатимуть фахівці НАТО

Український легіон розпочав набір добровольців, які є громадянами нашої країни, у польському Любліні. Подати заявку можна як у дипломатичному представництві, так і в інтернеті.

Перший рекрутинговий центр відкрився на базі консульства України у Любліні. Консультуватимуть та оформлятимуть документи понад півтора десятка офіцерів ЗСУ, відряджених з України. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"На базі центру працює військово-лікарська комісія (ВЛК), до складу якої входять лікарі та медичний персонал з усім необхідним обладнанням для проведення обстежень та видачі висновків про придатність до служби. Після оформлення підготовка добровольців проходитиме на полігоні, розгорнутому польською стороною", – розповів перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

Він зазначив, що Україна забезпечила форму та тилове забезпечення, а польська сторона – озброєння та техніку.

"Кандидатів, які мають українські паспорти, запрошують до рекрутингового центру на співбесіду з командиром, під час якого визначається посада, перевіряються документи та видається направлення на медичний огляд", – пояснив Гаврилюк.

Після успішного проходження медкомісії доброволець одержує дату підписання контракту. Це зазвичай відбувається за два тижні після завершення всіх перевірок.

Також в оборонному відомстві розповіли, що після підписання контракту добровольці проходять 35-денне навчання на полігоні. Далі на них, швидше за все, чекає підвищення кваліфікації на базах НАТО, розташованих у Європі.

Як подати заявку до Українського легіону

Подати заявку на вступ до Українського легіону можна:

У рекрутинговому центрі при консульстві у Любліні, який працює щодня з 9.00 до 17.00 без перерв

через офіційний сайт за адресою: https://legion.army.gov.ua/

В електронну анкету необхідно внести такі відомості: П.І.Б., стать, дату народження, місце проживання, цивільну професію та контакти. Також кандидат має відповісти на запитання, чи він проходив військову службу.

Скріншот електронної заявки із сайту Українського легіону

За перші дні після відкриття рекрутингового центру в Любліні надійшло 138 заявок через сайт і ще 58 – через консульські установи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" детальніше розповів про створення Українського легіону та спрогнозував, куди новий підрозділ може завдати свого першого удару.