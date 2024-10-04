У Польщі відкрився рекрутинговий центр Українського легіону: як подати заявку
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Добровольців навчатимуть фахівці НАТО
Український легіон розпочав набір добровольців, які є громадянами нашої країни, у польському Любліні. Подати заявку можна як у дипломатичному представництві, так і в інтернеті.
Перший рекрутинговий центр відкрився на базі консульства України у Любліні. Консультуватимуть та оформлятимуть документи понад півтора десятка офіцерів ЗСУ, відряджених з України. Про це повідомляє Міністерство оборони України.
"На базі центру працює військово-лікарська комісія (ВЛК), до складу якої входять лікарі та медичний персонал з усім необхідним обладнанням для проведення обстежень та видачі висновків про придатність до служби. Після оформлення підготовка добровольців проходитиме на полігоні, розгорнутому польською стороною", – розповів перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.
Він зазначив, що Україна забезпечила форму та тилове забезпечення, а польська сторона – озброєння та техніку.
"Кандидатів, які мають українські паспорти, запрошують до рекрутингового центру на співбесіду з командиром, під час якого визначається посада, перевіряються документи та видається направлення на медичний огляд", – пояснив Гаврилюк.
Після успішного проходження медкомісії доброволець одержує дату підписання контракту. Це зазвичай відбувається за два тижні після завершення всіх перевірок.
Також в оборонному відомстві розповіли, що після підписання контракту добровольці проходять 35-денне навчання на полігоні. Далі на них, швидше за все, чекає підвищення кваліфікації на базах НАТО, розташованих у Європі.
Як подати заявку до Українського легіону
Подати заявку на вступ до Українського легіону можна:
- У рекрутинговому центрі при консульстві у Любліні, який працює щодня з 9.00 до 17.00 без перерв
- через офіційний сайт за адресою: https://legion.army.gov.ua/
В електронну анкету необхідно внести такі відомості: П.І.Б., стать, дату народження, місце проживання, цивільну професію та контакти. Також кандидат має відповісти на запитання, чи він проходив військову службу.
За перші дні після відкриття рекрутингового центру в Любліні надійшло 138 заявок через сайт і ще 58 – через консульські установи.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" детальніше розповів про створення Українського легіону та спрогнозував, куди новий підрозділ може завдати свого першого удару.