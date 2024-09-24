"Лежат, как мешки с картошкой": в Киеве скандал из-за состояния главного морга, куда привозят погибших

Активисты настаивают: столичному моргу нужна реконструкция.

С начала полномасштабного вторжения через Судебно-медицинский морг №1, расположенный в Киеве по улице Оранжерейной, прошли сотни павших воинов. Именно сюда привозят и тех бойцов, которых можно идентифицировать только с помощью ДНК-экспертизы, а это процесс небыстрый. Соответственно, учреждение должно иметь условия для длительного хранения тел, а также для организации опознания и их выдачи родным. Как констатируют представители общественности, которые заботятся о семьях погибших в боях военнослужащих, состояние здания и оборудования морга пока не выдерживает никакой критики.

"Телеграф" пообщался с руководителем Патронатной службы "Ангелы Азова" Еленой Толкачевой, которая огласила проблемный вопрос, и спросил у местных властей и Министерства здравоохранения, почему судебно-медицинское учреждение превратилось "в ад на земле".

Как работало "на соплях", так и работает

Страшно запущен, перегружен и недофинансирован – так описывает состояние морга №1, который находится возле станции метро Дорогожичи, Елена Толкачева. Она отмечает: это заведение лишь часть учреждения – городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы, через которое проходят не только умершие гражданские, но и военнослужащие.

– Еще до войны считалось, что в этом центральном столичном бюро СМЭ работают лучшие специалисты, – говорит Елена. – И когда началось полномасштабное вторжение, конечно, их опыт был очень важен. Но помещение, в котором расположено это учреждение, уже тогда находилось в ненадлежащем состоянии. Плюс сам морг оказался слишком мал для того количества погибших, которые попадают сюда с фронта. Следует уточнить, что речь идет не только о текущих потерях, когда воины гибнут в бою и их тела сразу эвакуируют. Но и о телах, которые, к примеру, собирают поисковые группы на территориях, что становятся доступными после смещения линии боевого столкновения. Или тела, которые возвращает враг в рамках обменов. И это может быть одномоментно несколько десятков павших воинов, распределяемых между моргами в разных регионах Украины.

Бетон на пороге, ведущем к моргу, совсем покрошился от времени.

В Киеве тела бойцов принимает обычно судебно-медицинский морг №1, о котором идет речь. И нужно понимать, что их необходимо зарегистрировать, перегрузить в холодильник и уже потом начинается непосредственная работа судебно-медицинских экспертов. Они могут взять за день до десятка тел, произвести все манипуляции, если нужно, отобрать образец ДНК, описать, подготовить документы. Дальше опознание. Если установлена личность бойца, то 3-4 дня тело может еще пролежать в рефрижераторе, пока его не заберут для захоронения родные. А неопознанные тела будут ждать совпадения ДНК. Это может занять не месяцы, а годы! К примеру, мы на днях будем хоронить одного из последних воинов, погибшего во время теракта в колонии в Еленовке. А это случилось более двух лет назад!!! – говорит глава патронатной службы.

Елена добавляет, что в 2022 году вопрос состояния и способности столичного морга принимать значительный объем умерших обсуждался с участием представителей Департамента здравоохранения КГГА, в ведении которого на тот момент находилось бюро СМЭ, профильных министерств и т.д. Но о выделении средств на ремонт в тех условиях речь не шла. Первоначально нужно было обеспечить надлежащие условия хранения тел павших военных.

Проезд, ведущий в бюро СМЭ и морга, украшают ямы.

- Тогда волонтеры, потому что они всегда работают быстрее, нашли два больших рефрижератора, которые были установлены на территории бюро СМЭ, — продолжает руководитель патронатной службы. – Впоследствии директор этого учреждения нашел еще один, и так мы закрыли насущный вопрос. Конечно, оборудование имеет свой ресурс, все это время мы стараемся поддерживать рефрижераторы в рабочем состоянии. На это тратим средства, собранные в виде донатов БО "БФ Патронатной службы "Ангелы Азова". Это может быть 12, 50, и даже 250 тыс. гривен, в зависимости от того, насколько загружены камеры и на чем они работают. Был период, когда все три работали на дизеле, но сейчас есть только два рефрижератора, один остался на ДТ, второй – на электричестве. То есть третий год войны, а все как работало "на соплях", так и работает.

Поскольку вопрос с ремонтом морга за этот период с места не сдвинулся, Елена решила привлечь внимание к проблеме через огласку. В ролике, который она распространила в социальных сетях, обращается внимание на то, что ситуация с моргом №1 приобрела катастрофические масштабы. Тут и отсутствие стационарного холодильника, а также оборудования и фильтров, которые могли бы нейтрализовать не просто неприятный запах, а вонь, царящую в помещениях. И слишком маленький размер зала, в котором проводятся процедуры опознания и происходит прощание с павшими воинами, состояние дороги, ведущей к территории учреждения.

– То, что мы показали сейчас, это еще, можно сказать, только обертка, потому что мы не пошли внутрь, в том числе по этическим соображениям, – отмечает Елена. – Но поверьте, если бы вы это увидели, особенно то, в каком состоянии подвальные помещения, где хранятся тела, вы были бы шокированы.

В подтверждение своих слов глава патронатной службы приводит сообщения от жены одного из павших воинов. Женщина пишет, что, действительно, ситуация в морге просто ужасная: "Эти рефрижераторы стоят с телами наших дорогих и любимых нами людей и распадаются дальше на части... О запахе и всем остальном, думаю, тоже все понимают. Отношение к павшим как к мешкам с картошкой, которые лежат друг на друге и ждут пока мамочки, женщины, дети придут к ним и заберут…"

Трудно представить состояние родных, переживающих потерю, и вынужденых видеть ужасающие условия хранения тел.

КГГА умыло руки, ответственность на Минздраве

До недавнего времени ответственность за проблемный объект лежала на Киевской городской государственной администрации, но сейчас здесь от него открестились, ссылаясь на реформу. В ее рамках областные бюро судебно-медицинской экспертизы, а с ними и морги, были переданы "под крыло" Министерства здравоохранения. Но очевидно, что в такой упадок, как в случае со столичным заведением, он пришел не за один год, поэтому определенная ответственность лежит и на столичных властях. Но на запрос "Телеграфа" в КГГА не ответили даже в части вопросов о годе ввода в эксплуатацию здания на улице Оранжерейной и о том, а когда же в нем последний раз и на какую сумму был произведен ремонт.

Аналогичные вопросы наше издание адресовало и непосредственно и.о. начальника бюро СМЭ Александру Михайленко. Но общаться на эту тему с журналистами он отказался, ссылаясь на военное положение.

С просьбой рассказать о проблемах учреждения и вариантах их решения "Телеграф" обратился и в Минздрав. В частности, хотелось бы уточнить запланировано ли выделение средств на реконструкцию Киевского городского клинического бюро судебно-медицинской экспертизы в целом и Судебно-медицинского морга №1 в частности на следующий год. И, прежде всего, есть ли деньги на решение самых острых вопросов со стационарными холодильниками для хранения тел, оборудованием для поглощения запахов и ремонта подъездной дороги. В противном случае, возможно, рассматривался вопрос переноса этих учреждений в более пригодное по размерам и состоянию помещения. В пресс-службе министерства 23 сентября сообщили, что соответствующий запрос зарегистрировали и пообещали предоставить ответ в установленный законом срок.

Рефрижераторы работают на дизеле и электричестве, и все время нуждаются в ремонте.

При этом представители волонтерского сообщества констатируют, что пока фактические результаты реформирования с передачей бюро СМЭ и моргов в подчинение министерству не положительны. И подчеркивают, что также есть проблемы с обеспечением их квалифицированными кадрами.

– С начала реформы в бюро СМЭ ничего не изменилось, – говорит Елена Толкачева. – Напротив, можно сказать, что ситуация стала еще более напряженной, потому что администрации при минимальном финансировании приходится решать множество дополнительных вопросов. Здесь и возможная угроза отключения света и другие коммунальные проблемы. При этом ни ремонта, ни обновления оборудования, ни перевода в другое помещение добиться не удалось. И тут важно подчеркнуть, что сотрудники учреждения продолжают выполнять свою работу профессионально, несмотря на ненадлежащие условия. Такое впечатление, что власти просто игнорируют неудобную тему.

Если бы Минздрав не был таким "импотентом" во многих вопросах, они могли бы обратиться в международные гуманитарные организации — ВОЗ, ООН и Международный красный Крест — за комплексной помощью по созданию бюро судебно-медицинских экспертиз с готовыми лабораториями, аппаратами КТ, мобильными рефрижераторами, холодильными камерами. Главное, чтобы не было никаких строек и тендеров на бюджетные средства. Это очень важно, поскольку когда война закончится и начнутся поисковые работы, будет масса тел. Ведь многие военнослужащие считаются пропавшими без вести из-за того, что до их тел из-за активных боевых действий невозможно добраться. Но когда это будет возможно сделать, государство должно быть готово. Должны быть созданы надлежащие условия для хранения остатков наших воинов до момента захоронения, ведь понадобится проведение экспертиз, а на это нужно время, – подчеркнула глава патронатной службы.

Как сообщал "Телеграф", на этой неделе военные подняли вопрос "похоронной мафии", действующей в столице. Для получения разрешений на погребение воинов у семей требуют сумасшедшие суммы.