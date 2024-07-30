Масштабный обмен заключенными? Российский оппозиционер ответил, кто нужен Путину

Готовится масштабный международный обмен заключенными с участием России, Германии, США и Белоруссии.

По информации российского социолога и политического аналитика Игоря Эйдмана, между Россией, Германией, США и Белоруссией может готовиться масштабный обмен заключенными. Об этом он сообщил журналистам "Телеграфа ".

В последние дни наблюдается ряд необычных событий, порождающих эти слухи. Российские медиа сообщают о внезапном перемещении известных политзаключенных и критиков президента РФ Владимира Путина с их привычных мест содержания. Речь о Ксении Фадеевой, Лилии Чанышеве (соратнице Алексея Навального — Ред .), Александре Скочиленко, Илье Яшине и Олеге Орлове.

Это россияне, которых Кремль обвинил в антивоенных статьях, фейках, дискредитации русской армии и государственной измене. Кроме того, из колонии исчез уроженец Германии, политзаключенный Кевин Лик. Как и всех остальных, его вывезли в неизвестном направлении.

В разговоре с "Телеграфом" Игорь Эйдман предполагает, что ключевой фигурой обмена может стать Вадим Красиков — бывший сотрудник ФСБ, приговоренный в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского политэмигранта Зелимхана Хангошвили в Берлине.

— Похоже, что готовится трех- или четырехсторонний обмен с участием Германии, России, США и Белоруссии. Для российских властей особенно ценно возвращение Красикова, которого они рассматривают как профессионального агента и важного сотрудника. Кремль ищет профессиональных убийц, – говорит российский оппозиционер.

Соответственно, в рамках обмена могут быть освобождены несколько известных российских политических заключенных.

Эйдман также отметил, что этот обмен вряд ли будет иметь существенные последствия для внутренней политики России, но может повлиять на активность российской политической эмиграции за границей.

Пока официального подтверждения этой информации от правительств упомянутых стран нет. Ситуация продолжает развиваться, и "Телеграф" будет следить за дальнейшими новостями по поводу этого возможного обмена.