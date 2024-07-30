Масштабний обмін ув'язненими? Російський опозиціонер відповів, хто потрібний Путіну

Готується масштабний міжнародний обмін ув'язненими за участю Росії, Німеччини, США та Білорусі

За інформацією російського соціолога та політичного аналітика Ігоря Ейдмана, між Росією, Німеччиною, США та Білоруссю може готуватися масштабний обмін ув'язненими. Про це він повідомив журналістам "Телеграфу".

Останніми днями спостерігається низка незвичних подій, що породжують ці чутки. Російські медіа повідомляють про раптове переміщення відомих політв'язнів і критиків президента РФ Володимира Путіна з їхніх звичних місць утримання. Мова про Ксенію Фадеєву, Лілію Чанишеву (соратниці Олексія Навального — Ред.), Олександру Скочиленко, Іллю Яшина і Олега Орлова.

Це росіяни, яких Кремль звинуватив у антивоєнних статтях, фейках, дискредитації російської армії та державній зраді. Крім того, з колонії зник уродженець Німеччини, політув'язнений Кевін Лік. Як і решту, його вивезли в невідомому напрямку.

В розмові з "Телеграфом" Ігор Ейдман припускає, що ключовою фігурою обміну може стати Вадим Красиков — колишній співробітник ФСБ, засуджений у Німеччині до довічного ув'язнення за вбивство чеченського політемігранта Зелімхана Хангошвілі в Берліні.

— Схоже, що готується трьох- або чотиристоронній обмін за участю Німеччини, Росії, США та Білорусі. Для російської влади особливо цінним є повернення Красикова, якого вони розглядають як професійного агента і важливого співробітника. Кремль шукає професійних убивць, — говорить російський опозиціонер.

Відповідно, у рамках обміну може бути звільнено кількох відомих російських політичних в'язнів.

Ейдман також зазначив, що цей обмін навряд чи матиме суттєві наслідки для внутрішньої політики Росії, але може вплинути на активність російської політичної еміграції за кордоном.

Наразі офіційного підтвердження цієї інформації від урядів згаданих країн немає. Ситуація продовжує розвиватися, і "Телеграф" буде стежити за подальшими новинами щодо цього можливого обміну.