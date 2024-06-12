Больше не спикер "Півдня": Плетенчук вернулся к исполнению обязанностей спикера ВМСУ

Плетенчук был спикером Сил обороны юга 45 дней: по его словам, это была командировка

Капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук объявил, что его командировка в Силы обороны юга закончилась. Поэтому он покидает должность спикера Сил обороны юга и возвращается к исполнению обязанностей спикера Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Плетенчук объяснил, что так было спланировано изначально и попросил не искать двойных смыслов или предательства в такой замене.

"Свой функционал в качестве "кризисного менеджера" я выполнил и вернулся к исполнению обязанностей представителя ВМС ВС Украины", — добавил он.

Плетенчук также подвел итог своей деятельности. За 45 дней он вышел в 177 эфиров, дал 15 брифингов, 19 интервью, а между этим провел ряд кадровых перестановок в ведомстве, которым руководил.

Напомним, что после скандала и увольнения Наталии Гуменюк с должности главы Объединенного координационного центра Сил обороны Юга Украины, ей нашли замену. Новым главой 22 апреля стал спикер военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ) Дмитрий Плетенчук.

Напомним, что увольнению Гуменюк предшествовал скандал с журналистами, которые призвали устранить ее из-за якобы препятствия освещения российских военных преступлений. Сама офицер отрицала обвинения и заявила, что это неправда. По ее словам, журналисты не привели никаких доказательств, а пресс-центр Силы обороны не нарушил никаких приказов командования.