Більше не спікер "Півдня": Плетенчук повернувся до виконання обов'язків речника ВМСУ

Плетенчук був спікером Сил оборони півдня 45 днів: за його словами, це було відрядження

Капітан третього рангу Дмитро Плетенчук оголосив, що його відрядження до Сил оборони півдня закінчилося. Тому він залишає посаду спікера Сил оборони півдня та повертається до виконання обов'язків речника Військово-морських сил Збройних сил України.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Плетенчук пояснив, що так було сплановано з початку та попросив не шукати подвійних сенсів, або зради у такій зміні.

"Свій функціонал в якості "кризового менеджера" я виконав і повернувся до виконання обов’язків речника ВМС ЗС України", – додав він.

Плетенчук також підбив підсумки своєї діяльності. За 45 днів він вийшов у 177 ефірів, дав 15 брифінгів, 19 інтерв’ю, а між усім цим провів низку кадрових перестановок у відомстві, яким керував.

Нагадаємо, що після скандалу та звільнення Наталії Гуменюк з посади голови Об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня України, їй знайшли заміну. Новим головою 22 квітня став речник військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ) Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, що звільненню Гуменюк передував скандал із журналістами, які закликали усунути її через нібито перешкоджання висвітлення російських воєнних злочинів. Сама офіцер заперечила звинувачення та заявила, що це неправда. З її слів, журналісти не навели жодних доказів, а пресцентр Сили оборони не порушив жодних наказів командування.