ВЛК для отсрочки от мобилизации можно не проходить? Так ли это на самом деле

В новом постановлении Кабмина обнаружили подводные камни

Кабинет министров Украины принял постановление №560, утверждающее алгоритм действий военнообязанных и документы, которые им необходимо собрать. Если вы обратились в ТЦК с заявлением о предоставлении вам отсрочки, вас никто не отправит на ВЛК.

Однако есть несколько нюансов. "Телеграф" рассказывает, кому все же нужно проходить медкомиссию.

Что говорит документ. Объяснение

В утвержденном постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. №560 Порядке проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, вопрос ВЛК для отсрочки объясняет пункт 63.

Постановление 560

В документе говорится:

"Военнообязанные, обратившиеся в РТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, в принятие решения соответствующей комиссией не направляются для прохождения медосмотра для определения пригодности к военной службе".

Это значит, что если вы обратились в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, то вас никто не отправит на ВЛК. Эта норма запрещает эти действия.

На прохождение ВЛК направляют, если в отсрочке отказано:

"В случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении отсрочки военнообязанный, подлежащий призыву на военную службу во время мобилизации, направляется на медосмотр для определения пригодности к военной службе".

Правило действует не для всех. Объяснение адвоката

Но есть нюансы и их достаточно много. Адвокат Карина Романишин объяснила в своих соцсетях, кому все же нужно идти на ВЛК.

"ВЛК в обязательном порядке будут проходить те, кто не имеет актуального военно-учетного документа и становится на военный учет. Это также будет касаться тех случаев, когда вывод ВЛК уже утратил свою силу. Или предварительно вы признавались ограниченно пригодными к прохождению военной" службы", — рассказала юрист.

Для последней категории важно учесть, что срок пересмотра ограничен пригодных — до февраля 2025 года. Об этом говорится в Законе "Об обеспечении прав военных на социальную защиту".

Ранее "Телеграф" объяснял, что украинцы, проходящие военно-врачебную комиссию, могут не согласиться с ее результатами. В таком случае человек может обжаловать решение, обжаловать его в штатном ВЛК, в том числе центральном или в судебном порядке.