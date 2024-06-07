ВЛК для отсрочки от мобилизации можно не проходить? Так ли это на самом деле
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В новом постановлении Кабмина обнаружили подводные камни
Кабинет министров Украины принял постановление №560, утверждающее алгоритм действий военнообязанных и документы, которые им необходимо собрать. Если вы обратились в ТЦК с заявлением о предоставлении вам отсрочки, вас никто не отправит на ВЛК.
Однако есть несколько нюансов. "Телеграф" рассказывает, кому все же нужно проходить медкомиссию.
Что говорит документ. Объяснение
В утвержденном постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. №560 Порядке проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, вопрос ВЛК для отсрочки объясняет пункт 63.
В документе говорится:
"Военнообязанные, обратившиеся в РТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, в принятие решения соответствующей комиссией не направляются для прохождения медосмотра для определения пригодности к военной службе".
Это значит, что если вы обратились в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, то вас никто не отправит на ВЛК. Эта норма запрещает эти действия.
На прохождение ВЛК направляют, если в отсрочке отказано:
"В случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении отсрочки военнообязанный, подлежащий призыву на военную службу во время мобилизации, направляется на медосмотр для определения пригодности к военной службе".
Правило действует не для всех. Объяснение адвоката
Но есть нюансы и их достаточно много. Адвокат Карина Романишин объяснила в своих соцсетях, кому все же нужно идти на ВЛК.
"ВЛК в обязательном порядке будут проходить те, кто не имеет актуального военно-учетного документа и становится на военный учет. Это также будет касаться тех случаев, когда вывод ВЛК уже утратил свою силу. Или предварительно вы признавались ограниченно пригодными к прохождению военной" службы", — рассказала юрист.
Для последней категории важно учесть, что срок пересмотра ограничен пригодных — до февраля 2025 года. Об этом говорится в Законе "Об обеспечении прав военных на социальную защиту".
Ранее "Телеграф" объяснял, что украинцы, проходящие военно-врачебную комиссию, могут не согласиться с ее результатами. В таком случае человек может обжаловать решение, обжаловать его в штатном ВЛК, в том числе центральном или в судебном порядке.