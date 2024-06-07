ВЛК для відстрочки від мобілізації можна не проходити? Чи так це насправді

У новій постанові Кабміну знайшли підводні камені

Кабінет міністрів України ухвалив постанову № 560, яка затверджує алгоритм дій військовозобов'язаних та документи, які їм необхідно зібрати. Якщо ви звернулися до ТЦК із заявою про надання вам відстрочки, то вас ніхто не відправить на ВЛК.

Однак є кілька нюансів."Телеграф" розповідає, кому все ж треба проходити медкомісію.

Що каже документ. Пояснення

У затвердженому постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. № 560 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, питання ВЛК для відстрочки пояснює пункт 63.

Постанова 560

У документі йдеться:

"Військовозобов’язані, які звернулися до РТЦК з заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медогляду для визначення придатності до військової служби".

Це значить, що якщо ви звернулися до ТЦК із заявою про надання вам відстрочки, то вас ніхто не відправить на ВЛК. Ця норма забороняє подібні дії.

На проходження ВЛК спрямовують, якщо у відстрочці відмовлено:

"У разі ухвалення комісією рішення про відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаний, який підлягає призову на військову службу під час мобілізації, направляється на медогляд для визначення придатності до військової служби".

Правило діє не для всіх. Пояснення адвоката

Але є нюанси і їх досить багато. Адвокат Карина Романишин пояснила у своїх соцмережах, кому все ж треба йти на ВЛК.

"ВЛК в обов’язковому порядку будуть проходити ті, хто не має актуального військово-облікового документа та стає на військовий облік. Це також буде стосуватись тих випадків, коли висновок ВЛК вже втратив свою чинність. Або ж попередньо ви визнавались обмежено придатними до проходження військової служби", — розповіла юрист.

Для останньої категорії важливо врахувати, що строк переогляду обмежено придатних — до лютого 2025 року. Про це йдеться у Законі "Про забезпечення прав військових на соціальний захист".

Раніше "Телеграф" пояснював, що українці, які проходять військово-лікарську комісію, можуть не погодитись з її результатами. У такому разі людина може оскаржити рішення, оскаржити його у штатному ВЛК, зокрема центральному, або в судовому порядку