Бронь от армии за 20 тысяч. Что в новом предложении о военном сборе

Работодатель сам решает, кому предоставлять экономическое бронирование

На фоне усиления мобилизации в Украине в Раде появилось предложение бронировать за 20 тысяч гривен военного сбора. Те, за кого на работе уплатят этот налог, должны получить отсрочку на месяц.

"Телеграф" объясняет, что может измениться для украинцев.

Статус идеи

Сейчас это даже не закон и не проект закона, а "наработанные предложения", опубликованные пресс-службой Аппарата Верховной Рады. Соответственно, с текстом мы ознакомиться не можем.

Предложения наработаны в Комитете по экономическому развитию Рады. Их представил председатель Комитета Дмитрий Наталуха.

Как это будет работать

Что может измениться: работодатель самостоятельно определяет список работников, за которых будет платить по 20 000 грн в месяц военного сбора. Стратегически важный работник получает так называемое экономическое бронирование.

Сколько этот налог сейчас: военный сбор для всех наемных работников составляет 1,5% официальной суммы зарплаты, платит работодатель.

ФЛП-упрощенцы такой налог за себя не платят, только наемных работников. ФЛП на общей системе военный сбор уплачивают, еще и 18% НДФЛ и 22% ЕСВ.

Стратегичны не отрасли, а работники. Как это объясняют

По словам председателя комитета Дмитрия Наталухи, украинский бизнес должен решить сам, кто из его сотрудников стратегически важен. Стратегическими должны быть не столько отрасли, определяемые чиновниками, сколько конкретными работниками.

Бизнесу нужно бронирование, потому что он должен работать.

"Не будет бизнеса с его налогами — не за что будет удерживать наших защитников. Вот такая, может, кому-то неприятная, но очевидная правда", — отметил Наталуха.

Все идеи

Экономическая мобилизация. Частичной альтернативой может стать экономическая мобилизация. Глава подкомитета по вопросам взаимодействия государства и бизнеса и инвестиций Игорь Марчук пояснил, что это когда бизнес оказывает услуги и выполняет работы через механизм трудовой воинской повинности.

Это такие сферы как: закупки, логистика, procurement менеджмент, медицинское обслуживание, ремонт техники, ИТ сфера, строительство фортификаций, бытовое обслуживание, делопроизводство, HR и т.д. Высвобождаемые в результате военные могут выполнять другие, более важные и специфические задачи.

Клуб "Белого бизнеса". Председатель комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев анонсировал, что предприятия так называемого клуба "белого бизнеса" смогут бронировать сотрудников.

Речь о принятом за основу законопроекте №11084 (касается налоговых проверок). Опцию экономичного бронирования могут включить во второе чтение.

В клуб попадают маленькие, средние и крупные предприятия, отвечающие следующим трем критериям:

имеют налоговую нагрузку не меньше, чем в среднем по отрасли; имеют зарплату не менее средней по отрасли в регионе; не имеют налоговых правонарушений (налогового долга).

Две модели от оборонного комитета Верховной Рады.

Первая модель: забронированный работник имеет зарплату более 35 тыс. грн., с которой уплачиваются все налоги. Вторая модель: за каждого забронированного работника компания ежемесячно платит дополнительный сбор в размере 20 тыс. грн. Квота в размере от 10 до 50% от общего количества сотрудников компании.

Как мы видим, ни одна из этих идей не представлена в виде законопроекта или каких-либо поправок. Самой близкой к попаданию в Раду может быть поправка к проекту о клубе "белого бизнеса", которую обещали добавить во втором чтении. Хотя текста тоже пока нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинские компании начали соревноваться за сотрудников и предлагать бронирование на Work.ua. Журналисты обнаружили бронь в вакансиях мойщика тары, охранника в Novus и кассира в "Фокстроте".