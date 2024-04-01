Из-за ТЦК? В Кировоградской области мужчина при противоречивых обстоятельствах покончил с собой

По версии полиции, местный житель покончил с собой из-за психических проблем, по непроверенной версии некоторых СМИ – из-за того, что его привезли в ТЦК

В Украине произошел очередной инцидент, в котором может быть замешан территориальный центр комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП). В этот раз в Светловодске Кировоградской области произошла трагедия: 32-летний мужчина отобрал у полицейского табельный автомат и выстрелил себе в голову.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на официальный комментарий пресс-секретаря Национальной полиции Кировоградщины Виталины Бевзенко. Также известно, что мужчина якобы имел расстройства психики, из-за чего и пошел на такой поступок.

Так, по официальной версии, 28 марта полицейские получили уведомление о том, что местный житель планирует совершить самоубийство. На место прибыл наряд, который после оценки ситуации вызвал "скорую", чтобы госпитализировать мужчину. После медосмотра его планировали поместить в психиатрический диспансер Кропивницкого. Однако мужчина возле поликлиники внезапно напал на копов, выхватил у одного автомат и выстрелил себе в голову.

Есть и другие версии. По данным некоторых СМИ, которые пока не удалось проверить, мужчину в сопровождении отряда полиции якобы доставили не в поликлинику, а в Светловодский ТЦК СП. Там он отнял у полицейского автомат и совершил самоубийство.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту служебной халатности. В материалах фигурируют исключительно полицейские – ни слова о сотрудниках ТЦК там не сказано.

"По результатам служебного расследования будет дана правовая оценка действиям находившихся на месте происшествия полицейских. На время следствия их и заместителя руководителя территориального подразделения по направлению превентивной деятельности отстранили от выполнения служебных обязанностей", — добавила Бевзенко.

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