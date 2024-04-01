Через ТЦК? На Кіровоградщині чоловік за суперечливих обставин вкоротив собі віку

За версією поліції, місцевий мешканець вчинив самогубство через психічні проблеми, за неперевіреною версією деяких ЗМІ – через те, що його привезли до ТЦК

В Україні стався черговий інцидент, у якому може бути замішаний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП). На цей раз у Світловодську Кіровоградської області сталася трагедія: 32-річний чоловік відібрав у поліцейського табельний автомат та вистрілив собі в голову.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на офіційний коментар речниці Національної поліції Кіровоградщини Віталіни Бевзенко. Також відомо, що чоловік нібито мав розлади психіки, через що й пішов на такий вчинок.

Так, за офіційною версією, 28 березня поліцейські отримали повідомлення про те, що місцевий мешканець планує вчинити самогубство. На місце прибув наряд, який після оцінки ситуації викликав "швидку", щоб ушпиталити чоловіка. Після медогляду його планували помістити в психіатричний диспансер Кропивницького. Проте чоловік біля поліклініки раптово напав на копів, вихопив в одного автомат та вистрілив собі в голову.

Є й інші версія. За даними деяких ЗМІ, які поки що не вдалося перевірити, чоловіка у супроводі загону поліції нібито доправили не до поліклініки, а до Світловодського ТЦК СП. Саме там він відібрав у поліцейського автомат та скоїв самогубство.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом службової недбалості. У матеріалах фігурують виключно поліцейські – жодного слова про співробітників ТЦК там не сказано.

"За результатами службового розслідування буде надано правову оцінку діям поліцейських, які перебували на місці події. На час слідства їх та заступника керівника територіального підрозділу по напрямку превентивної діяльності відсторонили від виконання службових обов'язків", — додала Бевзенко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що колишній військком Запорізької області постане перед судом. Він "подарував" семи підлеглим по мільйону гривень.

Сумарно з початку війни ДБР відкрило 112 проваджень зі зловживань військкомів. 15 обвинувальних актів було направлено до суду.