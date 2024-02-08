Мгновенного разгрома не будет, но…: на Западе предупредили, что ждет Украину без помощи США

Европа не может покрыть все потребности Украины

Украинская армия не будет мгновенно разгромлена без американской военной помощи. Но деградация ее сил будет неумолима.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на военных аналитиков. Отмечается, что у европейских стран нет запасов оружия и боеприпасов на американском уровне, и вряд ли они смогут восполнить этот пробел.

Издание подчеркивает, что за два года, когда Россия начала свое полномасштабное вторжение, Украина неоднократно стояла спиной к стене в разных формах: воевала с коктейлями Молотова и раздавала населению оружие, справлялась с отключениями света. Но на горизонте всегда была перспектива увеличения американской помощи.

Аналитики и лидеры в Киеве говорят, что эта поддержка была критически важной. Соединенные Штаты предоставили примерно половину иностранной военной помощи арсеналу Украины, примерно на 47 миллиардов долларов. Но на этой неделе лидеры в Киеве с нетерпением ждали, закончится ли этот спасательный путь, поскольку тупиковая ситуация между законодателями в Конгрессе Соединенных Штатов угрожает пока прекратить американскую поддержку войны против России.

Напомним, 7 февраля Сенат США отказался поддерживать законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню и новое финансирование по защите границ. Позже ночью по результатам голосования в Сенате законодатели заблокировали законопроект о пакетах в поддержку Украины, Израиля и Тайваня и безопасности американской границы.

Днем ранее президент США Байден призвал Конгресс немедленно одобрить новое финансирование для помощи Украине.

В Сенате США приняли решение провести повторное голосование по законопроекту о предоставлении помощи союзникам – Украине, Израилю и Тайваню. Оно состоится 8 февраля в 19:00 по киевскому времени.