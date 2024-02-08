Мгновенного разгрома не будет, но…: на Западе предупредили, что ждет Украину без помощи США

Европа не может покрыть все потребности Украины

Українська армія не буде миттєво розгромлена без американської військової допомоги. Але деградація її сил буде невблаганною.

Про це пише The New York Times з посиланням на військових аналітиків. Зазначається, що європейські країни не мають запасів зброї та боєприпасів на американському рівні, і навряд чи вони зможуть заповнити цю прогалину.

Видання підкреслює, що за два роки, відколи Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення, Україна неодноразово стояла спиною до стіни в різних формах: воювала з коктейлями Молотова та роздавала населенню зброю, справлялася з відключеннями світла. Але на горизонті завжди була перспектива збільшення американської допомоги.

Аналітики та лідери в Києві кажуть, що ця підтримка була критично важливою. Сполучені Штати надали приблизно половину іноземної військової допомоги арсеналу України, на приблизно 47 мільярдів доларів. Але цього тижня лідери в Києві з нетерпінням чекали, чи закінчиться цей рятівний шлях, оскільки тупикова ситуація між законодавцями в Конгресі Сполучених Штатів загрожує поки що припинити американську підтримку війни проти Росії.

Нагадаємо, 7 лютого Сенат США відмовився підтримувати законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню та нове фінансування для захисту кордонів. Пізніше вночі за результатами голосування в Сенаті законодавці заблокували законопроект про пакети на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню та безпеки американського кордону.

Днем раніше президент США Байден закликав Конгрес негайно схвалити нове фінансування для допомоги Україні.

У Сенаті США ухвалили рішення провести повторне голосування щодо законопроекту про надання допомоги союзникам – Україні, Ізраїлю та Тайваню. Воно відбудеться 8 лютого о 19:00 за київським часом.