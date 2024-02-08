Мгновенного разгрома не будет, но…: на Западе предупредили, что ждет Украину без помощи США
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Европа не может покрыть все потребности Украины
Українська армія не буде миттєво розгромлена без американської військової допомоги. Але деградація її сил буде невблаганною.
Про це пише The New York Times з посиланням на військових аналітиків. Зазначається, що європейські країни не мають запасів зброї та боєприпасів на американському рівні, і навряд чи вони зможуть заповнити цю прогалину.
Видання підкреслює, що за два роки, відколи Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення, Україна неодноразово стояла спиною до стіни в різних формах: воювала з коктейлями Молотова та роздавала населенню зброю, справлялася з відключеннями світла. Але на горизонті завжди була перспектива збільшення американської допомоги.
Аналітики та лідери в Києві кажуть, що ця підтримка була критично важливою. Сполучені Штати надали приблизно половину іноземної військової допомоги арсеналу України, на приблизно 47 мільярдів доларів. Але цього тижня лідери в Києві з нетерпінням чекали, чи закінчиться цей рятівний шлях, оскільки тупикова ситуація між законодавцями в Конгресі Сполучених Штатів загрожує поки що припинити американську підтримку війни проти Росії.
Нагадаємо, 7 лютого Сенат США відмовився підтримувати законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню та нове фінансування для захисту кордонів. Пізніше вночі за результатами голосування в Сенаті законодавці заблокували законопроект про пакети на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню та безпеки американського кордону.
Днем раніше президент США Байден закликав Конгрес негайно схвалити нове фінансування для допомоги Україні.
У Сенаті США ухвалили рішення провести повторне голосування щодо законопроекту про надання допомоги союзникам – Україні, Ізраїлю та Тайваню. Воно відбудеться 8 лютого о 19:00 за київським часом.