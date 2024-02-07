Глава СБУ встретился с послами G7: обсуждали слежку за Bihus.info и не только

Малюк рассказал о готовности Службы безопасности защищать демократические ценности

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк провел встречу с послами стран Большой семерки (G7). Во время разговора, в частности, поднимался вопрос, касающийся слежки за редакцией Bihus.Info.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Отмечается, что инициатором встречи была сама спецслужба.

"Большую семерку" представляли Чрезвычайные и Полномочные послы Пьер Франческо Дзадзо (Италия), Гаэль Вейсьер (Франция), Мартин Егер (Германия), Наталья Цмоц (Канада), Кунинори Мацуда (Япония), а также заместитель посла Николас Гаррокс (Великобритания), исполняющий обязанности посла Джеймс Хоуп (США) и Азир Сантиллан (представитель ЕС в Украине).

Василий Малюк рассказал иностранным партнерам о том, какой вклад Служба безопасности вносит в защиту страны, противодействуя внешним и внутренним врагам.

"Результатов СБУ действительно много. Сотрудники Службы работают в самых горячих точках войны. За почти 2 года полномасштабной войны более 930 наших бойцов получили государственные награды, в том числе 12 Героев Украины. Бойцы СБУ уничтожили российскую бронетехнику стоимостью свыше 1 млрд долларов, уничтожили более 500 танков. Также мы разоблачили 47 агентурных сетей врага за год. Все цифры говорят сами за себя", – отметил глава СБУ.

Отдельно Василий Малюк рассказал о готовности Службы безопасности защищать демократические ценности, одним из ключевых столбов которых есть свобода слова. В частности послы получили ответы о ситуации, которая сложилась вокруг редакции "Bihus.Info". По словам Василия Малюка, приняты кадровые решения, в частности – об увольнении руководителя ГЗНД и переформатировании работы тех подразделений департамента, которые нуждаются в изменениях и усилении.

"Независимость в работе СМИ должна быть обеспечена на 100%. Это тот стандарт, который мы должны высоко держать, особенно во время войны. Я не допущу никаких нарушений этого важного принципа демократии в деятельности СБУ", – подчеркнул он.

Глава СБУ также отметил высокий уровень взаимодействия с партнерскими спецслужбами.

"Война продолжается, перед нами стоят очередные испытания. Служба безопасности готовит проведение новых спецопераций. И надеюсь, они будут успешными", – сообщил Василий Малюк.

Напомним, ранее мы писали о том, что 7 февраля исполняется год, как главой СБУ стал Василий Малюк. В сети появилась эпичная видеоподборка того, чем отметилась спецслужба под командованием генерала.