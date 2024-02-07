Глава СБУ зустрівся з послами G7: обговорювали стеження за Bihus.info і не тільки

Малюк розповів про готовність Служби безпеки захищати демократичні цінності

Голова Служби безпеки України Василь Малюк провів зустріч із послами країн Великої сімки (G7). Під час розмови, зокрема, порушувалося питання, яке стосується стеження за редакцією Bihus.Info.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. Зазначається, що ініціатором зустрічі була спецслужба.

"Велику сімку" представляли Надзвичайні та Повноважні посли П’єр Франческо Дзадзо (Італія), Гаель Вейсьєр (Франція), Мартін Єґер (Німеччина), Наталка Цмоць (Канада), Кунінорі Мацуда (Японія), а також заступник посла Ніколас Гаррокс (Велика Британія), виконуючий обов’язки посла Джеймс Хоуп (США) та Азієр Сантіллан (представник ЄС в Україні).

Василь Малюк розповів іноземним партнерам про те, який внесок Служба безпеки робить на захист країни, протидіючи зовнішнім і внутрішнім ворогам.

"Результатів СБУ дійсно багато. Співробітники Служби працюють у найгарячіших точках війни. За майже 2 роки повномасштабної війни понад 930 наших бійців отримали державні нагороди, серед них — 12 Героїв України. Бійці СБУ знищили російської бронетехніки вартістю понад на 1 млрд доларів, знищили більше 500 танків. Також ми викрили 47 агентурних мереж ворога за рік. Усі цифри говорять самі за себе", – зазначив Голова СБУ.

Окремо Василь Малюк розповів про готовність Служби безпеки захищати демократичні цінності, одним із ключових стовпів яких є свобода слова. Зокрема, посли отримали відповіді щодо ситуації, яка склалася навколо редакції "Bihus.Іnfo". За словами Василя Малюка, прийнято кадрові рішення, зокрема – щодо звільненення керівника ДЗНД та переформатування роботи тих підрозділів департаменту, які потребують змін та підсилення.

"Незалежність в роботі ЗМІ має бути забезпечена на 100%. Це той стандарт, який ми маємо високо тримати, особливо під час війни. Я не допущу жодних порушень цього надважливого принципу демократії у діяльності СБУ", – підкреслив він.

Голова СБУ також відзначив високий рівень взаємодії з партнерськими спецслужбами.

"Війна триває, перед нами стоять чергові випробування. Служба безпеки готує проведення нових спецоперацій. І, сподіваюся, вони будуть успішними", – повідомив Василь Малюк.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 7 лютого виповнюється рік, як головою СБУ став Василь Малюк. У мережі з’явилася епічна відеодобірка того, чим відзначилася спецслужба під командуванням генерала.