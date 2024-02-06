Повторное вручение повесток: кто и почему может их получить

Ее вручают для уточнения данных

В Украине с начала российской войны идет общая мобилизация в ряды ВСУ. Некоторые могут получать повестки повторно.

О том, кто и почему в очередной раз получает "билет" в военкомат, пишет NV. Отмечается, что уполномоченные сотрудники ТЦК ежедневно патрулируют для вручения повесток. Сначала они проверяют, стоит ли человек на военном учете, а затем — есть ли у него отсрочка или бронирование. По результатам проверки ТЦК могут выписать повторную повестку для уточнения учетных данных в ТЦК.

То есть, если ВЛК сочла непригодными или ограниченно годными мужчин и их не мобилизовали, то уполномоченные ТЦК лица могут повторно вручить повестку на улице.

Согласно постановлению правительства под номером 1487 уточнять учетные данные нужно в течение семи дней после любых изменений, но не реже раза в пять лет. А решение ВЛК о состоянии здоровья действительно в течение года. Кроме того, некоторые виды отсрочки предоставляются на определенный срок — для обучения на год, затем нужно предоставлять новую справку, бронирование действует на шесть месяцев или пока существуют основания для учреждения бронировать работников.

Когда повестки могут вручать повторно:

если ВЛК проходили больше года назад;

для проверки учетных данных;

для проверки данных о забронированном работнике;

для проверки обстоятельств отсрочки;

для мобилизации

По словам пресс-секретаря Черкасского ТЦК Алины Кривошеи, повестки об уточнении данных будут издаваться двум категориям мужчин. В первую очередь тем, кто еще не получил повестку с 24 февраля 2022 года и мужчинам ВПЛ.

"Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные — возможно, изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц", ― отметила она.

Также если мужчина состоит на военном учете, но его не мобилизовали на момент визита в ТЦК, то при необходимости таких людей могут повторно вызвать для уточнения учетных данных.

Следует отметить, что повестка для уточнения данных не означает, что человека мобилизуют.

Ранее Телеграф писал, кому в Украине точно дадут отсрочку от мобилизации. В частности, это мужчина, который самостоятельно воспитывает детей.