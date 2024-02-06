Повторне вручення повісток: хто і чому може їх отримати

Її вручають для уточнення даних

В Україні з початку російської війни триває загальна мобілізація до лав ЗСУ. Деякі особи можуть отримувати повістки повторно.

Про те, хто і чому вчергове отримує "квиток" до військкомату, пише NV. Зазначається, що уповноважені співробітники ТЦК щодня патрулюють задля вручення повісток. Спочатку вони перевіряють, чи стоїть особа на військовому обліку, а потім, — чи є в неї відстрочка або бронювання. За результатами перевірки, ТЦК можуть виписати особі повторну повістку для уточнення облікових даних у ТЦК.

Тобто, якщо ВЛК визнала непридатними або обмежено придатними чоловіків і їх не мобілізували, то уповноважені ТЦК особи можуть повторно вручити повістку на вулиці.

Згідно з постановою уряду під номером 1487 уточнювати облікові дані потрібно протягом семи днів після будь-яких змін, але не рідше ніж раз на п’ять років. А рішення ВЛК про стан здоров’я дійсний протягом року. Крім того, деякі види відстрочки надаються на певний термін ― для навчання на рік, потім треба надавати нову довідку, бронювання діє на шість місяців або поки існують підстави для установи бронювати працівників.

Коли повістки можуть вручати повторно:

якщо ВЛК проходили більше як рік тому;

для перевірки облікових даних;

для перевірки даних про заброньованого працівника;

для перевірки обставин на відстрочку;

для мобілізації.

За словами речниці Черкаського ТЦК Аліни Кривошеї, повістки про уточнення даних будуть видаватися двом категоріям чоловіків. Насамперед, тим, хто ще не отримав повістку з 24 лютого 2022 року та чоловікам ВПО.

"Це для людей, які з тих чи інших причин не з’явилися до територіальних центрів комплектування, щоб уточнити дані — можливо змінився сімейний стан, кількість дітей, місце проживання. Також це стосується внутрішньо переміщених осіб", ― зазначила вона.

Також, якщо чоловік перебуває на військовому обліку, але його не мобілізували на момент візиту в ТЦК, то за потреби таких людей можуть повторно викликати для уточнення облікових даних.

Варто зазначити, що повістка для уточнення даних не означає, що особу мобілізують.

Раніше "Телеграф" писав, кому в Україні точно дадуть відстрочку від мобілізації. Зокрема це чоловік, який самостійно виховує дітей.