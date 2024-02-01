"Не очень беспокоит": глава украинской разведки высказался по поводу возможного президентства Трампа в США

Чем ближе становятся выборы президента в США, тем тревожнее чувствуют себя союзники Соединенных Штатов

Несмотря на то, что помощь Украине в Конгрессе США сейчас буксует, а Киеву, по всей вероятности, следующему придется иметь дело с новым президентом США Дональдом Трампом, который считается симпатизантом Москвы и российского диктатора Владимира Путина, беспокоиться не стоит. США не оставят Украину в стороне, кто бы ни стал там новым президентом.

Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью CNN. По его мнению, Трамп не будет бросать Украину на произвол судьбы, хотя сейчас кандидат в президенты США не скрывает желания сократить поддержку Украины, а его сторонники блокируют предоставление Киеву помощи в Конгрессе.

"Меня это не особо беспокоит. Трамп опытный человек. Он много раз падал и снова поднимался. И это очень серьезная черта. Мы в любом случае ожидаем положительного решения. Сказать, что Трамп и Республиканская партия являются поклонниками Российской Федерации, это полная чушь", – объяснил Буданов.

При этом, как напоминает издание, в январе Трамп хвастался в собственной социальной сети, что он доверяет Путину больше, чем офицерам американской разведки. Более того, во времена своего президентства Трамп активно поддерживал Путина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Верховной Раде рассказали, почему украинцам не стоит бояться Дональда Трампа и сможет ли наша страна найти общий язык с ним в случае избрания его президентом США.

Детальнее о том, что именно Украина может предложить новому главе Белого дома и на каких национальных интересах американцев мы можем "сыграть", читайте в материале "Телеграфа": "Оружие, литий и IT-технологии: чем еще Украина может заинтересовать США в случае победы Трампа".