"Не дуже турбує": голова української розвідки висловився щодо можливого президентства Трампа в США

Чим ближчими стають вибори президента в США, тим тривожніше почуваються союзники Сполучених Штатів

Попри те, що допомога Україні в Конгресі США зараз буксує, а Києву, цілком ймовірно, наступного доведеться мати справу з новим президентом США Дональдом Трампом, який вважається симпатізантом Москви та російського диктатора Володимира Путіна, турбуватися не варто. США не залишать Україну осторонь, хто б не став там новим президентом.

Про це сказав керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю CNN. На його думку, Трамп не буде кидати Україну напризволяще, хоча зараз кандидат у президенти США не приховує бажання скоротити підтримку України, а його прихильники блокують надання Києву допомоги в Конгресі.

"Мене це не особливо турбує. Трамп досвідчена людина. Він багато разів падав і знову підіймався. І це дуже серйозна риса. Ми в будь-якому випадку очікуємо на позитивне рішення. Сказати, що Трамп та Республіканська партія є шанувальниками Російської Федерації, це повна нісенітниця", – пояснив Буданов.

При цьому, як нагадує видання, у січні Трамп хвалився у власній соціальній мережі, що Путіну він довіряє більше, аніж офіцерам американської розвідки. Щобільше, за часів свого президентства Трамп активно підтримував Путіна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Верховній Раді розповіли, чому українцям не варто боятися Дональда Трампа і чи зможе наша країна порозумітися з ним у разі обрання його президентом США.

Детальніше про те, що саме Україна може запропонувати новому очільнику Білого дому і на яких національних інтересах американців ми можемо "зіграти", читайте у матеріалі "Телеграфа": "Зброя, літій та IT-технології: чим ще Україна може зацікавити США у разі перемоги Трампа".