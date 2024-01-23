Украина вспомнила об украинцах в России. Почему выборочно и не слишком ли поздно

На Кубани от полутора миллионов украинцев оставались только профессиональные "шароварщики" с прекрасными голосами

В понедельник, 22 января, президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности и подписал указ №17/20924 "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации". Глава государства поручил властным структурам разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России, проживающих на "исторически населённых ими землях" на территории нынешних Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ.

Как отмечается в указе, Российское государство "на протяжении веков систематически совершало и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод, в том числе на исторически населенных ими землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине" в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации".

"Мы должны сегодня делать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и действия для соборности прав и свобод, правды об украинцах… и нашей истории", — сказал президент и пояснил, что это было возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего.

История украинцев на территории современной России интересна и одновременно трагична. Поэтому попробуем кратко о ней рассказать, ведь Кубань и в целом Северокавказский регион РФ показательны в плане жестокой русификации.

В последней четверти XVIII века Российская империя после ряда побед над Османской империей в двух войнах и поглощении Крымского ханства шаг за шагом завоевывала Северный Кавказ. Главными ударными силами в борьбе с горцами стали кубанские, донские и терские казаки.

"Переселение черноморских казаков на Кубань". Картина Геннадия Квашуры

Запорожские казаки в составе Черноморского казачьего войска (до 10 тысяч сабель из 42 куреней) осенью 1792 года переселились на земли современной Кубани. После уничтожения Запорожской Сечи они хотели сохранить привычную вольницу. Поэтому ради этого меньшая часть запорожцев даже отправилась за Дунай в турецкие владения (вспомним оперу "Запорожец за Дунаем" украинского композитора Семена Гулака-Артемовского, премьера которой состоялась в 1863 году в Петербурге).

Переселение украинских казаков на Кубань возглавили Сидор Белый, Антон Головатый, а затем Захар Чепига. В первой половине XIX века состав войска пополнили переселенцы по большей части из Левобережной Украины (до 100 тысяч человек), которые в условиях усиления крепостной зависимости в империи Романовых искали казацкую вольницу...

Кубанские казаки участвовали во всех войнах, которые вела Россия. Только во время мировой войны — более 90 тысяч кавалеристов и знаменитых кубанских пластунов (пехотинцев). Перед Февральской революцией на обширной территории примерно в 100 тыс. кв. километров проживало уже более трех миллионов человек. Из них 43% — казаков, 7% — горцев, 9% — "коренных" крестьян (украинцев и россиян); остальные были "иногородними" (в основном русскими), находившимися на нижних социальных ступенях. Интересно, что, согласно переписи населения Российской империи 1897 года, в Кубанской области украинский назвали родным языком 908 818 человек (47,4%), русский — 42,6%, другие языки — 10,1%.

Согласно переписи населения 1926 года, уже в Советском Союзе на Кубани проживало около 1,5 млн украинцев. В частности, в Кубанском округе — 916 тысяч (и это после Гражданской войны и эмиграции десятков тысяч кубанцев, воевавших в составе войск генералов Деникина и Врангеля), что составило 62% всего населения. В Ставропольском округе проживало 246 тысяч украинцев (34%), Черноморском округе (от Тамани до Сочи) – 104 тысячи (38%), Терском округе – 194 тысячи (30%).

Карта расселения национальностей из книги "География украинских и смежных земель" под редакцией Владимира Кубиевича

Голодомор 1932—1933 годов бушевал в Советской Украине и именно в тех регионах России, где украинцы составляли большинство населения (Кубань — в первую очередь). Количество украинцев в этом северокавказском регионе постепенно, шаг за шагом уменьшалось. И в 2010 году перепись зафиксировала в Краснодарском крае только 84 тысячи украинцев (1,6%), а в Ставропольском — 30 тысяч (1,1%).

Это последствия не только геноцида во время Голодоморов 1932—1933 и 1946—1947 годов, но и потерь во время Второй мировой войны. Однако еще есть едва ли не самый главный фактор: насильственная русификация, которая стартовала в начале 1930-х и продолжается до сих пор. Были закрыты украинские техникумы, училища, школы и издательства, которые печатали украиноязычную литературу во время украинизации/коренизации. Книги на "петлюровском" языке конфисковывали в библиотеках.

Оставались только профессиональные "шароварщики" с отличными голосами — из Кубанского ансамбля песни и танца. Конечно, чтобы показать "разнообразие культур". Местные украинцы просто отказывались (часто под давлением) от своей подлинной самоидентификации; детей от смешанных браков записывали россиянами. Это была политика, последствия которой оказались катастрофическими для населения. Такие же процессы мы видим и на оккупированных россиянами землях Украины (Луганщина, Донетчина, часть Херсонской, Запорожской областей и АР Крым) во время войны, бушующей на наших глазах.

Депутат Верховной Рады, глава Украинского института национальной памяти (2014—2019) Владимир Вятрович ("ЕС") прокомментировал для "Телеграфа" обнародование указа главы государства:

— С исторической точки зрения, не упомянуты все регионы современной России, исторически населенные украинцами, — говорит нардеп. – Да, это историки увидят. Но меня больше интересует, какие политические цели ставились. С одной стороны, очень хорошо, что наконец украинское государство обратило внимание на украинцев, проживающих в Российской Федерации. Но с другой, когда речь идет о практических целях налаживания сотрудничества с этими украинцами, я не уверен, что такая публичная коммуникация — это то, что поможет в этом деле. К сожалению, я понимаю, в каких условиях они живут. И очевидно, что это происходит в условиях абсолютно тоталитарной путинской России.

Он напомнил, что украинцы в РФ находятся под очень строгим наблюдением властей уже не первый год. Однако поможет ли такая публичная политическая позиция руководства украинского государства сотрудничать с соплеменниками, нардеп не готов сказать.

— Важно, что, кроме украинцев, в указе говорится и о порабощенных нациях и народах России. Здесь я вижу большую перспективу и надеюсь, что эта тема будет дальше развиваться. Я являюсь секретарем парламентской специальной комиссии по вопросам сотрудничества с порабощенными народами. Хотелось бы увидеть и какие-то конкретные шаги. Не только декларативные, которые содержит этот указ. И какие шаги будут дальше, чтобы дать им оценку, — подчеркнул Владимир Вятрович.

По его мнению, не менее важно сотрудничество нашего государства с теми миллионами украинцев, которые оказались за пределами Украины, особенно после начала полномасштабного вторжения.

— Это тоже колоссальный ресурс, информационный, организационный потенциал, не используемый нашим государством, — говорит историк. — Это миллионы украинцев, которые могли бы стать общественным, политическим лобби в странах Европы и Америки, где они оказались. Чтобы организовывать акции в поддержку Украины. Такие акции имели место, особенно в начале полномасштабного вторжения в РФ. Но я, к сожалению, не увидел, чтобы их как-то поддерживали со стороны государства.

Более того, мне кажется, что некоторые предложения в законопроекте о мобилизации, заявления о возможном отказе от консульского обслуживания людей, находящихся за границей (военнообязанных украинцев), вряд ли способствуют сотрудничеству с нашими соотечественниками за рубежом, — выразил опасение Владимир Вятрович.

Следует заметить, что тема других регионов РФ (Зеленого, Серого и Желтого клиньев, это Дальний Восток, Западная Сибирь и Среднее и Нижнее Поволжье с крупными украинскими анклавами) стоит отдельной публикации, и она появится на "Телеграфе" в ближайшее время.