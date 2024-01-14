В России заявили, что воюют против Украины из-за "гендерно-нейтральных туалетов в школах"

Даже Царев не выдержал этого

Российская пропагандистская машина работает вовсю и продолжает распространять байки, чтобы подстрекать ненависть россиян. Так, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов написал, что считает, что в захваченных россиянами школах Украины по 3 туалета – для мальчиков, девочек и гендерно-нейтральных персон.

Об этом он написал в Telegram. Для России, где недавно представителей ЛГБТ сообщества признали экстремистами, а однополые отношения — незаконными, конечно, туалеты стали тем, против чего стоит воевать.

"Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений – для девочек и для мальчиков, три помещения – для девочек, мальчиков и гендерно -нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем", – отметил губернатор, не уточнив, где именно в Донецкой области были замечены такие туалеты.

Да и подстрекать россиян такими новостями после принятых законов и скандалов с полуобнаженными вечеринками достаточно логично. Однако даже путинист Олег Царев считает, что это откровенная ложь, которой не стоит портить репутацию губернатору. Поэтому написал обращение на своей странице к пресс-службе Беглова.

"Уберите пост. Засмеют. Нет в Украине трех туалетов — для мальчиков, девочек и гендерно-нейтральных персон", — написал он.

Между тем в сети украинцы уже пришли к выводу, что третий туалет — для учителей, но что тут россиян объяснять.

Ранее "Телеграф" писал, что на российском сервисе "Яндекс Карты" исчезли названия Эгейского моря и острова Лесбос, причем все остальные названия остались на месте. В компании ссылались на техническую ошибку, но это еще связывают с запретом пропаганды ЛГБТ.