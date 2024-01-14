У Росії заявили, що воюють проти України через "гендерно-нейтральні туалети в школах"

Навіть Царьов не витримав цього

Російська пропагандистська машина працює на повну силу та продовжує поширювати байки, аби підбурювати ненависть росіян. Так губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов написав, що вважає, що у захоплених росіянами школах України по 3 туалети – для хлопчиків, дівчаток та гендерно-нейтральних персон.

Про це він написав у Telegram. Для Росії, де нещодавно, представників ЛГБТ спільноти визнали екстремістами, а одностатеві стосунки — незаконними, звісно ж, є тим, проти чого варто воювати.

"Ті, хто з автоматом у руках пройшов українізовану версію Донбасу, добре розуміють, за що ми воюємо. Цим хлопцям, які бачили в школах туалети, де замість двох приміщень – для дівчаток та для хлопчиків, три приміщення – для дівчаток, хлопчиків та гендерно-нейтральних, не потрібно пояснювати, які цінності ми відстоюємо", – зазначив губернатор, не уточнивши, де саме на Донеччині було помічено такі туалети.

Та й підбурювати росіян такими новинами після ухвалених законів та скандалів з напівоголеними вечірками — досить логічно. Проте навіть путініст Олег Царьов вважає, що це відверта брехня, якою не варто псувати репутацію губернатору. Тому написав звернення на своїй сторінці до пресслужби Бєглова.

"Приберіть пост. Засміють. Немає в Україні трьох туалетів — для хлопчиків, дівчаток та гендерно-нейтральних персон", — написав він.

Тим часом у мережі українці вже прийшли до висновку, що третя вбиральня — для вчителів, але що ж тут росіян пояснювати.

Раніше "Телеграф" писав, що на російському сервісі "Яндекс Карти" зникли назви Егейського моря та острова Лесбос, причому всі інші назви залишилися на місці. У компанії посилалися на технічну помилку, але ще це повʼязують з забороною пропаганди ЛГБТ.