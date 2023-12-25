"Обнулим Россию окончательно": у Зеленского рассказали о чуде, которое произошло с Украиной

Пока Россия не проиграет, катастроф будет много

Уже второе Рождество Украина празднует в ожесточенном противостоянии российскому нашествию. И ожидаемого чуда, что Россия признает свою ошибку и отступит, не произошло.

Однако, с другой стороны, произошло другое чудо — Украина выстояла и продолжает эффективно противостоять. Об этом написал в понедельник, 25 декабря, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Telegram.

"Чудес не бывает. И чудеса обязательно случаются. Мир всегда был полон парадоксов. Так вот, именно сегодня, в наше второе "военное" Рождество, надо признать этот парадокс", — отметил он.

Подоляк отмечает, что с одной стороны, чуда пока не произошло, а Россия так и не осознала всю свою отвратительность и кровавость.

"Россия продолжает атаковать, отправлять ракеты по гражданским, наращивать военные производства, гнать своих детей-мясников в мясные штурмы, финансировать терроризм и провоцировать нестабильность в разных регионах, чтобы отвлечь внимание. И пока она (РФ) не проиграет, крови, сломанных судеб, уничтоженного международного права, катастроф будет много", — пишет советник руководителя ОП.

Однако с другой стороны самое настоящее чудо все же произошло. И заключается в том, что Украина выстояла и продолжает эффективное сопротивление. Наши защитники частично вытеснили РФ из акватории Черного моря, показали, что Крым уязвим, поэтому будет, наверное, уволен. Украина продолжает стабильно удерживать линию фронта и контратакует по разным направлениям и имеет постоянную поддержку международной коалиции.

"Перестраивает ВС на марше и ищет технологические решения, которые позволят окончательно обнулить военный и агрессивный потенциал России. Именно так и будет в финале. Просто верьте в рождественские чудеса и делайте все необходимое для их… реализации…" — добавил Подоляк.

Ранее "Телеграф" писал, что в канун Рождества украинские военные рассказали о желании на этот праздник. Каждый из них хотел бы провести этот день в кругу семьи, и у каждого из них есть только одна цель — скорейшая победа над оккупантами.