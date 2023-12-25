"Обнулимо Росію остаточно": у Зеленського розповіли про диво, яке сталось з Україною

Доки Росія не програє, катастроф буде багато

Уже друге Різдво поспіль Україна святкує у запеклому протистоянні російській навалі. І очікуваного дива, що Росія визнає власну помилку і відступить, не сталось.

Проте з іншого боку сталось інше диво — Україна вистояла та продовжує ефективно протистояти. Про це написав у понеділок, 25 грудня, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у Telegram.

"Див не буває. І дива обов’язково трапляються. Світ завжди був сповнений парадоксів. Так от, саме сьогодні, у наше друге "воєнне" Різдво, треба визнати цей парадокс", — зазначив він.

Подоляк зауважує, що з одного боку, дива поки що не сталося, а Росія так і не усвідомила всю свою огидність і кривавість.

"Росія продовжує атакувати, відправляти ракети по цивільних, нарощувати військові виробництва, гнати своїх дітей-м’ясників у м’ясні штурми, фінансувати тероризм і провокувати нестабільність у різних регіонах, щоб відвернути увагу. І доки вона (РФ) не програє, крові, зламаних доль, знищеного міжнародного права, катастроф буде багато", — пише радник керівника ОП.

Проте з іншого боку справжнісіньке диво все ж таки сталось. І полягає воно в тому, що Україна вистояла та продовжує ефективний опір. Наші оборонці частково витіснили РФ з акваторії Чорного моря, показали, що Крим уразливий, тож буде, напевно, звільнений. Україна продовжує стабільно утримувати лінію фронту й контратакує на різних напрямках та має сталу підтримку міжнародної коаліції.

"Перебудовує ЗС на марші й шукає технологічні рішення, що дадуть змогу остаточно обнулити військовий та агресивний потенціал Росії. Саме так і буде у фіналі. Просто вірте в різдвяні дива й робіть усе необхідне для їх… реалізації…" — додав на останок Подоляк.

Раніше "Телеграф" писав, що напередодні Різдва українські військові розповіли про бажання на це свято. Кожен із них хотів би провести цей день у родинному колі, і у кожного з них є лише одна мета — якнайшвидша перемога над окупантами.