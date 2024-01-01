Цель была "жирная": всплыли новые подробности морской операции Украины, которую сорвал Маск

Операция планировалась в ночь с 16 на 17 сентября 2022 года

Морская операция Сил обороні Украины, которую сорвал Илон Маск, была самой первой. Под прицелом была важная цель.

Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники. По их данным, это произошло в сентябре 2022 года. В ночь на 16 на 17 число Сили обороны впервые попытались атаковать ЧФ РФ морскими дронами однако в 70 км от цели пропала связь со "Старлинками" миллиардера Илона Маска.

"В защищенном бункере за продвижением этих бортов следили глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и командующий Военно-морских сил вице-адмирал Алексей Неижпапа, вице-премьер Михаил Федоров и идеолог всей программы надводных дронов бригадный генерал военной контрразведки СБУ с позывным "Хантер". По словам "Хантера", это были первые образцы морских дронов, тогда часть из них утонули в море или самоподорвались по дороге в Севастопольскую бухту", — говорится в материале.

Указывается, что на прицеле у дронов был российский фрегат Адмирал Макаров. До него оставалось 70 километров.

"Все в напряжении, что вот мы его атакуем. И тут — нам вырубают связь. Илон Маск выключил "Старлинки", через которые мы управляли дронами.

Прямая речь одного из присутствующих тогда в бункере: "Федоров пытался его убедить, но Маск не слушал. Наши тоже через свои каналы пытались решить ситуацию, но американцы говорят, что это, мол, частная компания, мы не можем на них давить", — передает УП.

Команда попыталась вернуть дроны обратно на базу, однако доплыли только два борта: "Даже те два борта, которые вернулись, дали неоценимую информацию. По связи, по навигации, по корпусу и так далее". Один из разработчиков рассказал, что в СБУ и ВМС — работала целая военная лаборатория, которая все изучила, учла и уже через месяц, в октябре, удалось ударить по российским целям в бухтах Севастополя.

Напомним, ранее мы писали о том, как Маск объяснил отказ активировать Starlink в Крыму для военной операции ВСУ.