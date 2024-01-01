Ціль була "жирна": випливли нові подробиці морської операції України, яку зірвав Маск

Операція планувалася в ніч із 16 на 17 вересня 2022 року

Морська операція Сил оборони України, яку зірвав Ілон Маск, була найпершою. Під прицілом була важлива ціль.

Про це пише "Українська правда", посилаючись на власні джерела. За їхніми даними, це сталося у вересні 2022 року. У ніч на 16 на 17 число Силі оборони вперше спробували атакувати ЧФ РФ морськими дронами, проте в 70 км від цілі зник зв’язок зі "Старлінками" мільярдера Ілона Маска.

"У захищеному бункері за просуванням цих бортів стежили голова Служби безпеки України Василь Малюк і командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа, віцепрем'єр Михайло Федоров та ідеолог всієї програми надводних дронів бригадний генерал військової контррозвідки СБУ з позивним "Хантер".

За словами "Хантера", це були перші зразки морських дронів, тоді частина з них втопилися в морі або самопідірвались по дорозі в Севастопольську бухту", — йдеться у матеріалі.

Вказується, що на прицілі дронів був російський фрегат Адмірал Макаров. До нього залишалося 70 км.

"Всі в напруженні, що от ми його атакуємо. І тут – нам вирубають зв'язок. Ілон Маск виключив "Старлінки", через які ми керували дронами".

Пряма мова одного із присутніх тоді в бункері: "Федоров намагався його переконати, але Маск не слухав. Наші теж через свої канали намагались вирішити ситуацію, але американці кажуть, що це, мовляв, приватна компанія, ми не можемо на них тиснути", — передає УП.

Команда спробувала повернути дрони назад на базу, проте допливли тільки два борти: "Навіть ті два борти, які повернулися, дали неоціненну інформацію. По зв'язку, по навігації, по корпусу і так далі". Один із розробників розповів, що в СБУ та ВМС – працювала ціла військова лабораторія, яка все вивчила, врахувала і уже через місяць, у жовтні, вдалося вдарити по російських цілях у бухтах Севастополя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Маск пояснив відмову активувати Starlink у Криму для військової операції ЗСУ.