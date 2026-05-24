Удар Росії по базі відпочинку на Одещині та загроза обстрілу. Хронологія війни — день 1551

24 травня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну та де були вибухи

На календарі неділя, 24 травня. Російські війська не припиняють тиснути на фронті, зосереджуючи зусилля на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Тим часом є загроза удару "Орєшніком" та комбінованої атаки на Україну.

Як проходить 1551-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 24 травня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росіяни вдарили балістикою по базі відпочинку в Маяках на Одещині. Унаслідок удару поранено девʼятеро людей, серед них троє дітей віком від 8 до 12 років, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

За його даними, сімох людей доправили до лікарень. Стан одного з дорослих лікарі оцінюють як важкий, діти перебувають у стані середньої тяжкості.

Фіксуються вильоти російських бомбардувальників. Вже попередньо чотири Ту-95МС в повітрі.

