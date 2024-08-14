У Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги: що сталося

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух. У небі після цього видніється біла хмара диму.

Про це повідомили у місцевому Telegram-каналі. За попередніми даними, прильоту не було.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 15.42. О 16:02 моніторингові канали повідомили про пуск ракети у бік міста, а за 2 хвилини пролунав гучний вибух. Місцеві жителі повідомляють, що у деяких будинках затремтіли вікна.

Після вибуху в небі видніється біла густа хмара, за попередніми даними, це була робота ППО. Українські військові збили ворожу ракету, але офіційної інформації від влади чи військових поки що не надходило.

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