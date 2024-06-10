Вручили повістку, бо документ про "бронь" залишився вдома. Що робити

Пояснення від адвоката

Якщо ви забули вдома документи про бронювання і на вулиці вам вручає повістку представник ТЦК, то треба буде анульовувати повістку. Про це "Телеграфу" пояснили в адвокатському бюро "Дубок і партнери".

Вручити повістку справді можуть

Підтвердженням бронювання працівників та їх відстрочки є витяг із Наказу Міністерства економіки України.

Вручення повістки людині з "бронею" не порушує законодавство. Стаття 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає обов’язок громадян з’явитися до ТЦК та СП (військкомату) за повісткою або мобілізаційним розпорядженням.

"Це обов’язок всіх громадян, незалежно від віку чи наявності відстрочки. Відтак, заброньовані громадяни, як і всі інші, зобов’язані з’явитися до відповідного ТЦК та СП у зазначений у повістці термін", — зазначили в адвокатському бюро.

Алгоритм дій

Отже, у вас є повістка і вам треба з’явитися у військкомат для того, щоб її анулювати.

"Але мобілізувати таких громадян не зможуть, оскільки, роботодавець бронюванням забезпечує тимчасове звільнення таких працівників від мобілізації. Відповідно, таку повістку буде анульовано", — уточнюють адвокати.

Щоб уникнути отримання повістки, особи, які мають "бронь", повинні носити із собою такий документ та пред’являти його під час вручення повістки.

"Отже, якщо громадянина зупинили (але документів при собі немає) і йому видали повістку, але він має "бронь", то потрібно з’явитися у військкомат, взявши з собою витяг із Наказу Міністерства економіки України про бронювання, для уточнення даних.

Мобілізувати заброньованого працівника не можуть", — підсумували в адвокатському бюро.

Раніше "Телеграф" писав, що українці, які проходять військово-лікарську комісію, можуть не погодитись з її результатами. У такому разі людина може оскаржити рішення у штатному ВЛК, зокрема центральному, або в судовому порядку.