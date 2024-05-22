Бронь від армії за 20 тисяч. Що у новій пропозиції про військовий збір

Роботодавець сам вирішує, кому надавати економічне бронювання

На тлі посилення мобілізації в Україні в Раді з’явилася пропозиція надавати бронювання за 20 тисяч гривень військового збору. Ті, за кого на роботі сплатять цей податок, мають отримати "відстрочку" на місяць.

"Телеграф" пояснює, що може змінитися для українців.

Статус ідеї

Зараз це навіть не закон і не проєкт закону, а "напрацьовані пропозиції", опубліковані прес-службою Апарату Верховної Ради. Відповідно, з текстом ми ознайомитися не можемо.

Пропозиції напрацьовані у Комітеті з питань економічного розвитку Ради. Їх представив Голова Комітету Дмитро Наталуха.

Як це працюватиме

Що може змінитися: роботодавець самостійно визначає перелік робітників, за яких сплачуватиме 20 000 грн в місяць військового збору. Стратегічно важливий працівник отримує так зване економічне бронювання.

Скільки цей податок зараз: військовий збір для усіх найманих працівників становить 1,5% від офіційної суми зарплати, платить роботодавець.

ФОПи-спрощенці такий податок за себе не платять, лише найманих працівників. ФОПи на загальній системі військовий збір сплачують, ще й 18% ПДФО та 22% ЄСВ.

Стратегічні не галузі, а працівники. Як це пояснюють

За словами голови комітету Дмитра Наталухи, український бізнес повинен вирішити сам, хто з його співробітників є стратегічно важливим. Стратегічними мають бути не стільки галузі, які визначають чиновники, скільки конкретні працівники.

Бізнесу потрібне бронювання, тому що він має працювати.

"Не буде бізнесу з його податками – не буде за що утримувати наших захисників. Ось така, може, комусь неприємна, але очевидна правда", — зазначив Наталуха.

Усі ідеї

Економічна мобілізація. Частковою альтернативою може стати економічна мобілізація. Голова підкомітету з питань взаємодії держави і бізнесу та інвестицій Ігор Марчук пояснив, що це коли бізнес надає послуги та виконує роботи через механізм трудової військової повинності.

Це такі сфери як: закупівлі, логістика, procurement менеджмент, медичне обслуговування, ремонт техніки, ІТ сфера, будівництво фортифікацій, побутове обслуговування, діловодство, HR тощо. Вивільнені в результаті військові можуть виконувати інші, більш важливі та специфічні завдання.

Клуб "Білого бізнесу". Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев анонсував, що підприємства так званого клубу "білого бізнесу" зможуть бронювати співробітників.

Мова про ухвалений за основу законопроєкт №11084 (стосується податкових перевірок). Опцію економічного бронювання можуть включити до другого читання.

До клубу потрапляють маленькі, середні та великі підприємства, які відповідають таким трьом критеріям:

мають податкове навантаження не менше, ніж у середньому по галузі; мають зарплату не менше середньої по галузі в регіоні; не мають податкових правопорушень (податкового боргу).

Дві моделі від оборонного комітету Верховної Ради.

Перша модель: заброньований працівник має зарплату понад 35 тис. грн, з якої сплачуються всі податки. Друга модель: за кожного заброньованого працівника компанія щомісяця сплачує додатковий збір у розмірі 20 тис. грн. Квота в розмірі від 10% до 50% від загальної кількості співробітників компанії.

Як ми бачимо, наразі жодна з цих ідей не представлена у вигляді законопроєкту чи якихось поправок. Найближчою до потрапляння у Раду може бути поправка до проєкту про клуб "білого бізнесу", яку обіцяли додати у другому читанні. Хоча тексту також поки немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українські компанії почали змагатися за співробітників та пропонувати бронювання на Work.ua. Журналісти виявили бронь у вакансіях мийника тари, охоронця в Novus та касира у "Фокстроті".