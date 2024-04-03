Чекати повістки на ВЛК? Що змінить закон про скасування обмежено придатних

Кабмін має три місяці, аби внести ясність у правила і список хвороб. Поки усе по старомe

В Україні скасували категорію обмежено придатних. Цим людям треба буде повторно пройти комісію. Але не зараз. Старі правила ще діятимуть кілька місяців.

Адвокат з військового права Анна Ляшенко пояснила "Телеграфу", що Кабмін має три місяці на внесення змін до наказів. Наприклад, наказу 402 щодо хвороб, які визначають ступінь придатності.

Лише після цього почнеться перегляд категорій. За цей час ми маємо дізнатися більше важливих деталей.

Як було

Досі військовозобов’язані від 18 до 60 років поділялися на 3 категорії за станом здоров’я. Категорію визначає військово-лікарська комісія (ВЛК): придатні, непридатні та обмежено придатні (Категорія "В").

Категорія "В" — це непридатність у мирний час, але у воєнний є вже "обмеженою придатністю". Тобто вас можуть мобілізувати, але за станом здоров’я не можуть давати саме важку "посаду" на кшталт штурмовика. Обмежена придатність встановлює, що людина не може робити. Але не встановлює, де. Тому багато обмежено придатних перебувають на "нулі".

Згідно з наказом Міноборони №402, обмежено придатні мали служити в: укомплектуванні частин другої черги, частинах або підрозділах забезпечення, військкоматах (ТЦК і СП), установах, організаціях, навчальних закладах.

Обмежено придатні не могли служити в:

десанті,

плавскладі флоту,

морській піхоті,

спецспорудах.

Що далі

Анна Ляшенко підкреслює, що тепер на законодавчому рівні треба прописати усі правила. Адже зараз ми маємо лише одне речення.

"Що тепер відбудеться на законодавчому рівні? Цього одного речення мало. Проходження ВЛК регулюється або 402-им наказом Міністерства оборони, або наказ №333 по ДКСУ і наказ №285 по МВС. І всі вони побудовані таким чином, що відповідно до твого стану здоров'я і до того звання, яке в тебе є, ти можеш бути визнаний у визначеному ступені придатності до військової служби", — пояснює Ляшенко.

Тобто, спочатку протягом трьох місяців будуть розроблені зміни до цих наказів. Тоді вже почнеться процедура перегляду.

"Буде зрозуміло, за якими критеріями. Тобто там, залежно від функціонального стану організму, від впливу утриманих ушкоджень на його стан, визначається категорія придатності до військової служби", — пояснює Ляшенко.

Часові рамки

Закон набуде чинності через 30 днів після підписання президентом Володимиром Зеленським. Це 4 травня.

Окрім того, Кабмін має три місяці на розробку змін до цих наказів.

Що зміниться для цивільних

Обмежено придатні військовозобов’язані, які не служать на цю мить, швидше за все знову отримають повістки.

У законі прописано, що є 9 місяців з дня набрання чинності, аби пройти повторний огляд. Але є нюанс. У законі не прописано те, що людина зобов’язана з’явитися сама, пояснила юрист Анна Ляшенко. Тому — після повістки.

"Там така ситуація, що їм, скоріш за все, будуть видані нові повістки і вони знову ж таки пройдуть ВЛК. Я не бачу, там же не написано, що з'явитись протягом такого-то терміну. Якби законодавець вніс таку норму, ми б розуміли, що в них виникає обов'язок з'явитись протягом певного часу", — каже юрист.

Ті, хто прямо зараз проходить ВЛК, будуть визнані обмежено придатними. Якщо ці військовозобов’язані будуть мобілізовані – то після того, як закон з новим наказом запрацюють, їх на ВЛК направить військова частина.

Якщо ці військовозобов’язані не будуть мобілізовані – то протягом 9 місяців отримають повістку на нове проходження ВЛК.

Військові втратять доплати?

На військових це позначається більше, каже юрист. По-перше, в нас є обмежено придатні поранені, які захищали Батьківщину. А зараз виведені поза штат.

"Вони отримують зараз оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років, а також додаткову нагороду у розмірі 20 тис. 100 грн. Якщо ми втрачаємо статус обмежено придатного, то, відповідно, цієї доплати більше не буде", — прогнозує Ляшенко.

Ті, хто в строю — будуть отримувати звичайне грошове забезпечення.

По-друге, це позначається і на переведенні. Приміром, якщо обмежено придатна людина служить в ДШВ і подала рапорт на цю придатність, то ще встигне перевестись.

"Отже, так як ступінь встановлений, рапорт поданий, то переведення має відбуватись далі", — каже юрист.

Демобілізованих також стосуватиметься норма про ВЛК.

Як мають проходження ВЛК ті, хто на передовій?

Поки не розроблені нові накази про проходження ВЛК. Але швидше за все, це буде групами і контрольовано, але стосуватиметься лише обмежено придатних.

Нагадаємо, що 2 квітня президент України Володимир Зелінський підписав одразу декілька важливих законопроєктів щодо мобілізації. Докладніше про них ви можете прочитати в нашому матеріалі.