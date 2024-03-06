"Українська бронетехніка" стала членом Американсько-української ділової ради

Вітчизняне ТОВ "Українська бронетехніка" розширює горизонти співпраці із іноземними партнерами. 6 березня представники компанії повідомили, що підприємство доєдналося до Американсько-української ділової ради (U.S.-Ukraine Business Council, USUBC).

Про це йдеться у дописі на офіційній Facebook-сторінці "Української бронетехніки". Слід додати, що під час повномасштабного вторгнення РФ до України USUBC серйозно займається забезпеченням продуктивних контактів між підприємствами українського й американського ВПК.

"Пропоную об’єднати зусилля. Будемо працювати над спільними оборонними контрактами, щоб прискорювати та нарощувати постачання необхідної зброї в Україну", – заявив директор з корпоративних відносин USUBC Денис Яцишин.

Як стверджує гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас, розширення співпраці із американськими компаніями є дуже важливим для вітчизняного виробника, зокрема і тому, що Сполучені Штати наразі — один із найважливіших оборонних партнерів України.

"Нагляд та консультативно-дорадча функція Американської сторони для сталого розвитку приватного оборонного бізнесу в Україні — необхідна складова оборони та розвитку ВПК", – підкреслив він.

Зазначимо, що Американсько-українська ділова рада була створена в жовтні 1995 року для просування торговельних та інвестиційних інтересів американських компаній на ринку України, популяризації заходів щодо покращення умов двосторонньої торгівлі та інвестицій, а також сприяння міцним дружнім двостороннім зв’язкам. Рада тісно співпрацює з широким колом організацій, зацікавлених у підтримці комерційних відносин між США та Україною.