Поліцейський-зрадник, який навів ракету на село Гроза, отримав ще одну підозру

Проти зрадника вже відкрито кілька справ

Колишньому співробітнику поліції Дмитру Мамону, який підозрюється у наведенні ракети на село Гроза, де загинуло 59 людей, інкримінували державну зраду.

Як повідомляє департамент внутрішньої безпеки Нацполіції, експоліцейський після захоплення росіянами Куп’янського району (Харківська область) пішов працювати на окупантів та записався до лав "народної міліції".

"Там він ніс службу на блок-постах і відбирав машини для потреб армії-агресора. Після деокупації — втік до Росії, де й продовжує нести службу. За це в Україні йому заочно оголошено ще одну підозру", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у співпраці з ДБР та прокуратурою вдалося зібрати докази для оголошення зраднику ще однієї підозри. Встановлено, що 23-річний чоловік добровільно перейшов на російську сторону і для цього написав заяву на ім’я голови окупаційної адміністрації і навіть уклав трудовий договір

Під час окупації він патрулював вулиці, чергував на блок-постах та вилучав транспортні засоби, за що отримував зарплату у розмірі 45 тисяч рублів.

Після втечі росіян із Харківської області він втік разом із ними та продовжив нести службу вже в Росії. А щоб продемонструвати свою лояльність до окупаційного режиму, він навів ракету на своє рідне село в день, коли там проходив поминальний обряд, про який він дізнався з листування з місцевими жителями.

Таким чином, колишньому поліцейському оголосили про ще одну підозру за фактом державної зради.

Хоча у Департаменті і не називають ім’я зрадника, але у жовтні 2023 року його озвучила СБУ. За даними спецслужби йдеться про 23-річного Дмитра Мамона та його старшого брата Володимира.

Нагадаємо, ракетного удару по населеному пункту Гроза було завдано росіянами на початку жовтня минулого року. Тоді було знищено кафе, де зібралися місцеві жителі на поминки загиблого військовослужбовця. Тоді загинули 59 мешканців села, серед яких 8-річна дитина.