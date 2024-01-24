"Це жирний хрест": ЗСУ добили міст для нової залізниці росіян на Донбасі (фото)

Це вже другий удар

Сили оборони України завдали удару по російській залізниці, що будується між Донецьком і Маріуполем. Удару зазнав район базування інженерних підрозділів, які будували міст для цього сполучення.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він також наголосив, що це був уже другий удар. Перший стався на початку січня, а тому зараз атаковані були вже "залишки мосту та не менше 5 одиниць інженерної техніки".

"Все. Це не просто точка. Це жирний хрест на потенціалі залізниці з Росії щонайменше на 2024 рік", — говорить він.

Андрющенко також додав, що якщо така "кара небесна" зійде на ще один міст у тому районі, то це "поховає вже автомобільну логістику".

Нагадаємо, що цей міст знаходиться біля с. Гранітне через річку Кальміус. Якби росіянам вдалося завершити будівництво, то гілка Маріуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха включили б у пряме залізничне сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону. У такому разі росіяни змогли б перевозити техніку, боєприпаси та особовий склад прямо з території Росії на фронт, не вдаючись до використання залізниці на Кримському мосту. Це суттєво ускладнило б ситуацію для України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що РФ будує ще одну залізницю на території України.