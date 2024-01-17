Скандальна компанія судиться з Міноборони і зриває постачання харчів для ЗСУ, - Ярова

Скандальна компанія "Трейд Граніт Інвест", яка пропонувала завищені ціни на харчування для Міноборони та дискредитувала Громадську антикорупційну раду, продовжує судитись із Міноборони та зривати постачання харчів для ЗСУ. Про це повідомила Радниця заступника Міністра оборони, волонтерка Дана Ярова у Facebook.

"Під час виведення торгів на систему Прозорро на 2 півріччя 2023 року, була собі така компанія як "Трейд Граніт Інвест", яка за чутками очікувала та все підготувала під прямі договори, і сиділа на… стільці рівно. Але колегіальний орган, неочікувано для них, пішов на торги на Прозорро. Під час цих торгів ця компанія дала найвищу ціну, і, звісно, пролетіла. Потім завалювала МО позовами (мені здається, найбільша кількість позовів була від них), і вже на третьому колі переторгування, нарешті, зрозуміла, що буде тільки конкурентна процедура, і виграла аж в 1 області. За часів опальних заступника Міністра Шаповалова (який знаходиться в СІЗО) та начальника Департаменту державних закупівель Хмельницького (також в СІЗО) ця компанія мала контрактів по харчуванню на 8 мільярдів гривень", — написала Ярова.

Тоді скандальний постачальник програв в судах всіх інстанцій. На 1-й квартал 2024 року компанія вже по адекватних цінах виграла торги на Прозорро, але продовжує позиватись до Міноборони.

"Вищевказана компанія виграла по конкурентним цінам, з нормальними документами 10 лотів. Здавалось би, великий обʼєм, працюйте. Але вони подали позов до суду, щоб їм передали ще пару лотів, бо там найліпша цінова пропозиція. Але ж ми памʼятаємо про 30% в одні руки і диверсифікацію постачальників в період війни. Суд став на сторону МО. Проблема в тому, що вже два тижні МО, КСЛ, Тил веде переговори, садить операторів на контроль постачання в режимі 24/7, знову веде переговори, пише листи, виставляє претензії. Складає акти. Про що? Правильно. Про недопостачання продуктів харчування, а місцями і непостачання", — наголосила Ярова.

Радниця заступника Міністра оборони також зазначила, що Міноборони здійснює всю необхідну претензійно-правову роботу.

"Інколи, як показує практика, розголос діє значно ліпше, ніж позов в суді", — написала Ярова.