"Київ залишається пріоритетною ціллю": у КМВА розповіли, як столицю готують до оборони

Росіяни можуть повторити спробу атаки Києва

Хоча нині Київ не перебуває на лінії бойового зіткнення, але місцева влада розуміє, що українська столиця завжди залишатиметься пріоритетною метою для росіян, а тому там проводиться комплекс заходів з фортифікації.

Як йдеться у звіті глави КМВА Сергія Попка за підсумком 2023 року, важливо пам’ятати про те, що війна триває по всій Україні, а не лише на лінії фронту.

"Майже 2 роки повномасштабної війни навчили нас головному – скажений ворог не відмовиться від своїх планів знищити Україну. А Київ є і буде пріоритетною метою №1 для противника", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що місто продовжують готувати до оборони з північного напрямку, а для цього проводять комплекс заходів, серед яких посилення прикордонних нарядів та забезпечення їх технікою, проведення постійних тренувань, створення оборонних рубежів та інженерних загороджень та багато іншого.

"З ініціативи КМВА було схвалено додаткове фінансування інженерного обладнання найбільш важливих напрямів. Зокрема йдеться про будівництво та облаштування опорних пунктів в адміністративних кордонах Києва", — сказано в повідомленні.

Крім того, міськрада підтримала фінансування за програмою "Захисник Києва" на всі ці заходи.

Як повідомлялося раніше, у Києві з’явилися нові блокпости, на яких підозрілі транспортні засоби обшукують щодо зброї та вибухівки. При цьому там у деяких випадках також можуть видати повістку до ТЦК.