"Лелека" на страже неба: ГУР использует украинский дрон, что он может (фото, видео)

Может увидеть врага и днем, и ночью

Украинские военные используют на фронте немало отечественного оружия — от гранатомета "Форт" до разнообразных беспилотников. Среди них отличается Лелека-100. Недавно шесть таких дронов передали ГУР благодаря волонтерам.

Об этом ведомство сообщило в Telegram. В сообщении говорится, что "Лелека-100" — один из лучших разведывательных беспилотников бригадного уровня". И действительно, дрону есть чем похвастаться. Отметим — он разрабатывался уже после 2014 года, поэтому создавался с пониманием условий и требований войны.

Характеристики "Лелека-100"

Устойчивый к непогоде,

Может работать в любое время суток,

Продолжительность полета — 2 — 2,5 часа,

Высокоманевренный,

Разведку и аэрофото и видеосъемку может производить на протяженности в 100 км (с возвратом к оператору глубина разведки — 50 км),

Скорость максимальная – до 140 км/ч,

Скорость крейсерская — 60-70 км/ч,

Высота работы – до 1,5-2 км.

Он достаточно новый, на вооружение, принятый в 2021 году. Его основное предназначение – аэроразведка объектов в режиме реального времени, может корректировать огонь артиллерии и быть задействованным в патрулировании. Комплекс разрабатывался, чтобы активно противодействовать враждебным РЭБам, при блокировании спутниковой навигации и при помехах. Стоимость такого комплекса – около 1,44 млн грн.

Сотрудники ГУР с полученными "Лелеками"

Ранее "Телеграф" рассказывал о принятии на вооружение Министерством обороны новых образцов техники. Они в большинстве своем не новые в производстве, но до этого в Украине на вооружении не стояли. Среди таких — вертолет для эвакуации и мотоцикл-эндуро.