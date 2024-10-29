Делали мужчин "инвалидами" за кругленькую сумму: работников еще одного МСЭК задержало ГБР

Врачи придумывали здоровым мужчинам диагнозы за большие суммы денег

Государственное бюро расследований проводит обыски в структуре центров медико-социальных экспертиз в разных регионах Украины. В Одесской области задержали группу работников МСЭК, которые за деньги помогали военнообязанным мужчинам избежать службы в армии.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Речь идет о врачах из Одесской областной клинической больницы, а также должностных лицах Одесского областного центра МСЭК.

Подозреваемые придумывали здоровым мужчинам фиктивные диагнозы, делали фальшивые медицинские документы в подтверждение "истории болезни", вплоть до МРТ.

Военнообязанные шли с пакетом готовых документов в МСЭК, где их ждали уже заранее подготовленные члены комиссии для оформления инвалидности. Стоимость услуг в зависимости от сложности диагноза и требуемой группы инвалидности составляла от 6 до 12 тысяч долларов США.

Следствие установило личности 42 человек, которые воспользовались такими "услугами". Уже проведено 28 обысков по месту работы и проживания фигурантов. Были изъяты медицинская документация, более 80 тысяч долларов США наличными и три автомобиля премиум класса.

Также во время обысков на территории МСЭК были задержаны два военнослужащих, которые находились в розыске по факту самовольного оставления части.

Врач-организатор преступной схемы задержан, ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Если вина будет доказана в суде, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

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