Экс-глава МИД: Китаю нужен зависимый полуживой партнер, и помогать России он будет до последнего

Пекину комфортно иметь такого ослабленного партнера, как Москва, говорит дипломат

В последнее время вновь активизировалась китайская тема в ракурсе российско-украинской войны. Со стороны США звучат призывы к КНР не помогать РФ. Однако Пекин не просто помогает, причем даже в оборонном смысле, о чем свидетельствует множество данных, он открыто заявляет об укреплении сотрудничества с Москвой. И довольно дерзко отвечает на угрозы со стороны США по этому поводу.

Бывший глава Министерства иностранных дел Владимир Огрызко пояснил "Телеграфу" подобное поведение Китая. По словам отечественного дипломата, в наших экспертных кругах бытует мнение, якобы Пекин может занимать более адекватную позицию в российско-украинской войне.

– С моей точки зрения, думать так – большая ошибка. Китаю нужна Россия как второсортный, зависимый, полуживой партнер. Потому КНР будет помогать РФ во всём, чтоб эта недоимперия существовала. Еще одна причина – две эти страны сейчас являются идеологическими близнецами. В Китае – тоталитаризм, в России – уже не просто тоталитаризм, но и русский фашизм, который сейчас демонстрируют всю свою "прелесть" на весь мир, – акцентирует дипломат.

Учитывая вышесказанное, продолжает он, ожидать, что Пекин вдруг захочет избавиться от такого вассала, как Москва, не приходится. А экономическая зависимость автоматически приводит к политической. Что сейчас и происходит между КНР и РФ.

По словам Владимира Огрызко, надеяться, что Пекин начнет положительно влиять на Москву – это выдавать желаемое за действительное.

– И когда я читаю, что США обращаются к КНР с просьбой повлиять на РФ, это выглядит не просто комично, но даже унизительно для такой страны как Соединенные Штаты. Если ты лидер, следует демонстрировать лидерские качества и принимать соответствующие решение. Чего, увы, со стороны США в последнее время не наблюдается, – констатирует экс-глава МИД.

Он считает, что тема участия/не участия Китая в грядущем Глобальном саммите мира явно перегрета и перегружена ложными надеждами.

– Скорее всего, Китай не примет участия в этом саммите. Просто потому, что он не сможет пояснить свою позицию по прекращению войны. Потому что позиция эта (т. н. "китайский мирный план") является не четким пошаговым планом обретения справедливого мира, а набором лозунгов, – подчеркивает эксперт. – Причем лозунги не расшифровываются. И даже за таким, казалось бы, правильным призывом, как соблюдение территориальной целостности, может скрываться не территориальная целостность Украины в рамках международно признанных границ, а "территориальная целостность" в логике РФ – с учетом захваченных украинских территорий.

Владимир Огрызко резюмирует: Китаю комфортно иметь такого ослабленного партнера, как Россия, использовать ее энергетические и сырьевые ресурсы, захватывать ее рынок и вместе бороться против "ненавистного Запада". Нам же следует привыкнуть к мысли, что КНР будет поддерживать РФ до последнего.