"Бусификация – это нарушение прав человека": в Верховной Раде сделали заявление в защиту законности

Там подчеркнули, что нужно искать другие пути решения проблемы

Новый закон о мобилизации существенно улучшил военный учет, активизировал обновление реестров и внедрил цифровые практики. Однако практика принудительного задержания людей на улицах продолжает наносить ущерб имиджу государства.

Заявление об этом опубликовал официальный аккаунт Верховной Рады Украины в Facebook. Там прокомментировали интервью главы Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александра Завитневича для BBC и отметили, что так называемая "бусификация" является нарушением прав человека.

По словам парламентария, армии необходима поддержка общества, которая невозможна без прозрачности, соблюдения закона и уважения достоинства каждого. Он подчеркнул, что государство должно гарантировать право военнообязанных выбирать подразделение для службы, а не заставлять силой.

"Мое личное мнение – я это (бусификацию — ред.) яростно ненавижу. Как только мы видим это где-то в средствах массовой информации, обычно это фейсбук, инстаграмм, где люди преподают, то мы сразу на это реагируем, обращаемся в областной ТЦК сначала, или в Киеве в генеральный штаб. И они признают это на всех совещаниях, вот поверьте, потому что мы собираемся постоянно и говорим. Приходящие руководители обычно они постоянно говорят: мы против этого (бусификации. — Ред.), мы постоянно проводим разъяснительную работу", – заявил Завитневич.

Причины массового использования рейдов с задержаниями, по словам чиновника, кроются в кадровом дефиците, слабом финансировании, перегруженности судов и несовершенстве правовой культуры.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в городе Татарбунары в Одесской области произошел резонансный инцидент с участием полиции, гражданских и представителей ТЦК. Сотрудница полиции, находясь за рулем служебного автомобиля, на пешеходном переходе сбила семилетнюю девочку. Уже на следующий день отца пострадавшего ребенка, свидетеля аварии, доставили в территориальный центр комплектования.