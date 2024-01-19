Подземные командные пункты. Метинвест Ахметова начал производство для ВСУ стальных штабов-бункеров

Группа Метинвест в рамках инициативы Стальной фронт Рината Ахметова наладила производство стальных подземных командных пунктов, защищающих личный состав от обстрелов. Также обеспечивают комфортные условия работы командования ВСУ на линии фронта. Это новая модификация уже известных стальных "крыивок" от Метинвеста.

Первый стальной штаб, рассчитанный на 30 военнослужащих, уже был передан Сухопутным войскам Украины и установлен на одном из самых горячих направлений фронта.

Конструкция разворачивается и сворачивается за короткое время, а при правильной установке обеспечивает защиту от обстрелов артиллерии любого калибра.

Стальной штаб состоит из пяти или шести (в зависимости от комплектации) отдельных мобильных бункеров: это соединенные между собой подземные укрытия, выполняющие различные функции – от жилого помещения и санитарной зоны до рабочего штаба командования. Таким образом, образуется целый подземный комплекс зданий.

Штабы оборудованы всем необходимым оборудованием для комфортного пребывания: спальными и рабочими зонами, душевыми и бойлерами, системами отопления, освещения и связи, местами для хранения оружия и личных вещей и электронной техникой. Это позволяет использовать подземный штаб не только как укрытие и место отдыха, но и рабочую зону для командования на линии фронта.

Разработка улучшенных бункеров, целых подземных комплексов – это вклад Метинвеста и Стального Фронта Рината Ахметова в улучшение быта бойцов на линии фронта. надежной опорой для командования военных соединений. В планах Метинвеста также разработка новых конфигураций подземных стальных комплексов для других нужд ВСУ. Поэтому мы не будем останавливаться, пока Украина не победит", — прокомментировал передачу первого КП в ВСУ операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко .

Новые командные пункты базируются на традиционной модели бункера-"крыивки", более 330 единиц которых уже передал Метинвест разным бригадам ВСУ с 2022 года. Конструкцию стандартного стального бункера доработали для использования в составе постоянного штаба, габариты увеличили до 6 метров в длину и 2,3 метра в высоту. На изготовление одной такой конструкции специалисты предприятий Метинвеста тратят около 400 часов.

"Преимущество нашей армии над противником: мы воюем качественно, мозгами. И в то же время умеем принимать взвешенные решения оперативно, потому что на кону – жизнь наших воинов и успех боевых действий. Именно поэтому стремимся даже на "нули", в аду войны обезопасить и создать комфортные условия для работы и передышки военных. Командные пункты на базе модульных укрытий соответствуют запросу армии и позволяют на передовой обустроить укрепленные штабы, которые в любой ситуации будут выполнять свою главную задачу – руководить боем и наносить сокрушительные поражения врагу", — отметил бригадный генерал Вооруженных. сил Украины Владимир Горбатюк.

Всего с начала полномасштабной войны Метинвест направил в поддержку Украины и украинцев 4,8 млрд грн. Из этой суммы более 2,5 млрд грн – это помощь бойцам в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова.