Росія атакує дронами та випробовує нову тактику в Сумах. Хронологія війни — день 1508

На календарі субота, 11 квітня. В Україні активно обговорюють великоднє перемир'я та можливість скорого настання миру. Але на фронті бої не вщухають — тільки за минулу добу зафіксували майже 150 бойових зіткнень, 20 з яких сталися на Покровському напрямку.

Як проходить 1508-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 11 квітня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Росія ударила по житловому будинку в Сумах. Унаслідок удару сталося загоряння. Пошкоджено автомобілі, які знаходилися поруч із будинком, вибито значну кількість вікон. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Кількість поранених уточнюється.

Монітори повідомляють, що ворог може застосовувати відносно нову тактику удару в Сумах: безпілотник досить високо кружляє по колу, проте з кожним наступним колом висота польоту знижується; перед заходом на ціль, тобто на останньому колі, ймовірно, вимикається двигун, більш за все, планерує, наближаючись до цілі беззвучно. Виявити наближення БПЛА в такому випадку вкрай важко.

